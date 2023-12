Interventni zakon v zdravstvu pred matičnim odborom

S sprejemanjem zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV) se mudi, saj prinaša tudi določene tehnične ureditve, potrebne za januarsko uveljavitev novega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki bo nadomestil dopolnilno zavarovanje. Poleg teh napotkov pa prinaša še nekatere sistemske spremembe, ki razburjajo tako gospodarstvenike kot sindikate.

Sindikate jezi, da glede tega zakona ni bil opravljen socialni dialog. Kritični so, ker vsebuje nekatere sistemske spremembe, ki niso potrebne za januarsko uveljavitev novega obveznega prispevka. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je že pojasnila, da so tovrstne spremembe pomembne, saj je treba omejiti finančni pritisk na zdravstveno blagajno.

Med ukrepi iz predloga interventnega zakona v zdravstvu, ki zadevajo delodajalce, je skrajšanje obdobja prejemanja nadomestila za čas odsotnosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer tako, da se podaljša obdobje bolniškega nadomestila v breme delodajalca v primeru bolezni ali poškodbe z 20 na 30 dni (34. člen predloga zakona).

Zakon je bil deležen velikega ogorčenja tudi zaradi 45. člena, ki se ga da razumeti tudi na način, da ministrstvo v primeru izrednih okoliščin uvaja obliko prisilnega dela zdravstvenih delavcev. Iz omenjenega člena namreč izhaja, da lahko ob posebnih pogojih v zdravstveni dejavnosti, ki so posledica naravne ali druge nesreče ali podobnega izrednega dogodka, na primer nenadnega pomanjkanja zdravstvenih delavcev ali povečanega obsega dela, minister za zdravje odredi enega ali več začasnih ukrepov. Ministrica je že obljubila, da bodo pristopili k spremembi tega člena na način, da njegova vsebina ne bo dvoumna.

Poleg tega so s predlogom interventnega zakona nezadovoljne tudi farmacevtske družbe, ki predlagajo črtanje 60. člena zakona, ki se nanaša na sistemska povračila. »Če izdatki zavoda za zdravila iz drugega odstavka tega člena v koledarskem letu presežejo izdatke zavoda za ta zdravila v preteklem letu, imetniki dovoljenja za promet z zdravili iz drugega odstavka tega člena oziroma njihovi zastopniki zavodu povrnejo 40 odstotkov presežne vrednosti,« je med drugim predvideno v za farmacevtsko industrijo spornem členu. Po njihovem mnenju bi taka ureditev ogrozila dostop bolnikov v Sloveniji do novih inovativnih zdravil in postopkov zdravljenja. Sicer pa že zdaj obstaja pogodbeno urejeno povračilo, s katerim ponudniki zdravil vračajo zavodu določen del stroškov za zdravila.

Gradivo današnje seje zato sestavljajo: pripombe FarmaForuma, mnenje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, nujni poziv Sindikata zdravnikov družinske medicine, stališče Koordinacije zdravniških organizacij (KZO), Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije FIDES, Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, pripombe in predlogi amandmajev Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Na sejo so med drugim vabljeni: Praktik.UM - Sindikat družinskih in splošnih zdravnikov Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, FIDES - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Ameriška gospodarska zbornica - AmCham Slovenija, Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Združenje proizvajalcev zdravil Slovenije.