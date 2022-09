Italijanska premierka izšla iz postfašističnega humusa

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat razpravljala predvsem o italijanskih parlamentarnih volitvah in dogajanju na RTV Slovenija, kjer želi Janez Janša pripraviti »oktobrsko revolucijo« in si vzeti pod svoj vpliv javni medijski servis.

O zmagi Giorgie Meloni v Italiji je Žerdin najprej povzel, kako o novi italijanski premierki poročajo po svetu: »Slišimo predvsem oznake, da gre za postfašizem, neofašizem in skrajno desnico, bolj konservativni opazovalci pravijo, da je zmagala desnica, edino na RTV pravijo, da je zmagala desna sredina.«

Markeš je prepričan, da ni nobenega dvoma, kakšna je pravilna oznaka: »Gre za voditeljico, ki je izšla iz postfašističnega humusa. Meloni izvaja sicer dvojno politiko. V retoriki do svojih volivcev ima zelo radikalno izražanje, v retoriki navzven do EU in Rusije pa je rekla, da Volodimir Zelenski lahko računa na njeno podporo. Meloni sicer zase pravi, da je desna sredina, a kaj zase reče, ni merodajno.«

Zakaj bo nova italijanska premierka imela milejšo retoriko navzven, je razložil Žerdin: »To je morala storiti, saj bi bila ob rabi skrajno desne retorike izpostavljena bolj natančnemu pregledu Evropske unije, a na pomoč Evropske unije zaradi italijanskih finančnih težav še kako računa.«

Ob teh besedah je Markeš izpostavil še nekaj: »V Bruslju niso toliko občutljivi na retoriko, ampak postanejo občutljivi, ko začnejo trpeti inštitucije, od česar je odvisna varnost kapitala in vrednot. V Italiji bo zato zelo veliko kričanja, populizma in zaostritve govora o fojbah, toda navzven Italija ne bo ogrožala vrednot Evropske unije.«

Kasneje sta Delova komentatorja spregovorila tudi o dogajanju na RTV. Žerdin se je udeležil ponedeljkovega protesta in izpostavil, da vnema stavkajočih ne popušča. Več pa si oglejte v videju.