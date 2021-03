Izobraževalna ministrica: Danes bom vaš strelovod

Tako Koprivc kot Matej T. Vatovec sta ministrico pozvala k odstopu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Za obravnavno predloga interpelacije šolske ministrice, ki so jo vložile LMŠ, SD, Levica in SAB, je danes na predvidenih skoraj 16 ur. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prvopodpisani pod interpelacijo, vodja poslancev Levice, je interpelacijo proti izobraževalni ministricizačel z njenim citatom o mariborskih dijakih. »Gre za mlade odrasle ljudi, za katere vsekakor verjamem, da razumejo in tudi prevzemajo odgovornost za svoja dejanja. To je tisti prvi korak v svet odraslosti,« jo je citiral in nato dodal, da teh nekaj besed razkriva ves vaš prezir, aroganco, anemičnost in odtujenost, zaradi katerih so predlagatelji vložili interpelacijo. Proti njej so nanizali kar dvajset očitkov. Poleg nestrokovne, neučinkovite, nekonsistentne in škodljive politike ji očitajo še neupoštevanje epidemiološke stroke in prelaganje odgovornosti na šole in učitelje, pa tudi ustavno nedopustno odrekanje izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami.Posledično pa torej tudi ogrožanje prihodnosti mladih, tudi ker ministrstvo za izobraževanje in vlada po njihovem prepričanju nimata načrta za odpravljanje posledic, ki jih je in jih bo še povzročilo dolgotrajno izobraževanje na daljavo. Med očitki vladi in ministrici pa je še tudi pomanjkanje dialoga in komunikacije s šolniki, starši in učenci. Stranke Koalicije ustavnega loka med kritikami ministrice nizajo še izključevalni odnos do športa, saj so prepričani, da med drugim v nobenem protikoronskem paketu niso bili zastopani interesi športa. Poleg tega se jim zdi problematično še zagovarjanje interesov zasebnih fakultet, blokada zaposlovanja raziskovalcev na javnih raziskovalnih organizacijah in zamrznitev vpisa na fakultete.Po besedah, poslanca SD, ministrica svojega dela sploh ni opravljala. »Svojo nesposobnost, nedelo in popolno podrejenost diktatu predsednika vlade pa še danes opravičuje z epidemijo,« je še dejal Koprivc, ki je tako kot Vatovec ministrico pozval k odstopu.Za največjo sramoto v zgodovini Slovenije pa je Koprivc označil to, da so dijaki prejeli plačilne naloge in sodne pozive, ker so zahtevali, da se jim omogoči vrnitev v šole. Ministrici je očital, da se pred protestom z njimi ni sestala, k čemur so jo pozivali, da bi se pogovorili o rešitvah.»Danes bom vaš strelovod. Strelovod, ki hoče ubraniti vse tiste, ki ste v hiši vzgoje, izobraževanja, znanosti in športa. Strelovod, ki sem ga sprejela že pred enim letom z vstopom v ministrsko ekipo,« pa je poslancem še odvrnila ministrica in nadaljevala, da ve, da bodo letele tudi strele, ki niso namenjene samo njej in njeni ekipi, ampak temu se po njenem reče politična normalnost našega današnjega prostora, žal.Pred tem je še izpostavila, da je dejstvo, da so v tem prvem letu mandata delali po dveh tirih – enem vezanem na covid-19 in drugem, običajnem tiru.Vezano na epidemijo covida-19 je med drugim omenila uspešno zaključeno preteklo in začeto novo šolsko leto, izvedeno maturo, vpise v osnovne, srednje in visokošolske programe, tudi priprave na letošnjo maturo, ki so v teku. Poudarila je, da je bilo v okviru osmih paketov tako imenovane protikoronske zakonodaje podprtih za dobrih 76 milijonov evrov ukrepov, s katerimi so zagotovili podporo za izvajanje izobraževalnega procesa, med njimi za nakup IKT-opreme, za zaščitna sredstva za nemoteno izvedbo dela, za nadomestila plač, izpad prihodkov, za oprostitev plačila za vrtce.Med dosežki, ki niso povezani z epidemijo, pa je navedla povsem nov zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju ter novelo zakona o vrtcih.