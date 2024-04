Jani Prednik ponudil odstop, a so ga poslanski kolegi soglasno zavrnili

Po tem, ko več poslancev njegove izvolitve na funkcijo predsednika SD ni pozdravilo z nasmehom, je Matjaž Han vse poslance poklical že nekaj ur po izvolitvi. Osebno pa se je z njimi nameraval pogovoriti jutri, ko se naj bi se udeležil seje poslanske skupine. A napetosti bodo še nekaj časa obvisele v zraku, saj po naših informacijah skoraj polovice poslancev zaradi obveznosti oziroma odsotnosti ne bo.

Je pa prvo potezo že potegnil vodja poslancev Jani Prednik, ki je bil eden od njegovih protikandidatov in se je izrekel tudi proti Hanu – svojim poslanskim kolegom je ponudil svoj odstop. To nam je potrdil tudi sam in navedel, da se mu je zdelo ta poteza edina higienična, glede na slišane kritike na njegov račun na kongresu. A so mu soglasno odgovorili, da potrebe po zamenjavi ni. Prednik tako ostaja vodja poslanske skupine.

Na kritike, da bo nadaljeval s praksami, ki so jih pripeljale v trenutno situacijo, je Han danes odgovoril, da se sam prvič poteguje za funkcijo v stranki. »So pa bili nekateri tudi v dosedanji ekipi podpredsedniki,« je poudaril in se s tem med drugim obregnil tudi ob Prednika.

Kaj bo sledilo na relaciji poslanske skupine do predsednika stranke in koalicije ni znano, a glede slišano na kongresu je jasno, da Socialni demokrati od svojih najvišjih predstavnikov pričakujejo, da bodo v koaliciji bolj upoštevani – kot primer je bil izpostavljen tudi zakon o udeležbi delavcev pri dobičku in opcijskem nagrajevanju, ki so ga spisali prav pri Hanu in ga Gibanje Svoboda blokira že več mesecev. »Pogovarjala se bova o sodelovanju, verjemite mi, tukaj izkušnje imam,« je sicer zatrdil novi predsednik Socialnih demokratov, ki se bo v tej funkciji jutri sestal s predsednikom vlade Robertom Golobom.

Pričakovati je da bosta spregovorila tudi o tem, kdo izmed Socialnih demokratov bo zasedal podpredsedniško mesto v vladi. Han je javno povedal, da se mu odpoveduje, da pa na njem vidi dosedanjo predsednico in zunanjo ministrico Tanjo Fajon oziroma pravosodno ministrico Andrejo Katič, kar je v stranki vzbudilo kar nekaj začudenja. Večina je namreč pričakovala, da bo funkcijo obdržala Fajonova. »O tem se še nismo pogovarjali,« nam je odgovorila Katičeva in napovedala, da se bodo jutri sestali prvič.