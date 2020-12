Porast deleža pozitivnih testov, 2139 na novo okuženih

V torek smo v Sloveniji ob 7003 testih potrdili 2139 novih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako ponovno narasel in znaša 30,5 odstotka. Umrlo je 38 bolnikov s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 1282 bolnikov, od tega jih je bilo198 na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v ponedeljek odpustili 104 ljudi.Odstotek pozitivnih je še vedno visok, a je 3,3 odstotne točke nižji kot prejšnjo sredo , je na novinarski konferenci pojasnil vladni govorec. Novo okuženih je 290 manj, kot jih je bilo preteklo sredo. Največ novih primerov koronavirusa so v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev zabeležili v Posavju (1447), najmanj pa v Osrednjeslovenski regiji (722).V Sloveniji so sicer doslej potrdili skupno 90.075 okužb z novim koronavirusom, 1900 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v državi trenutno aktivnih 20.738 primerov okužb. Povprečje novih okužb v zadnjih sedmih dneh pa po podatkih za torek znaša 1496,3, kar je za 2,8 odstotka manj kot dan prej (1537,3).Vlada bo sicer danes na seji predvidoma ponovno pretresala ukrepe, ki jih je sprejela za zajezitev epidemije covida-19. Pričakovati je kresanje mnenj med ministroma za zdravjein gospodarstvoMedtem ko zadnji predlaga postopno sproščanje omejitev, Gantar poziva k popolnemu zaprtju nenujnih gospodarskih dejavnosti. Vodja svetovalne skupine za covid-19pa je opozorila, da se epidemiološke razmere v državi v zadnjem tednu niso toliko spremenile , da bi glede na postavljena merila za sproščanje ukrepov to tudi dovoljevale.