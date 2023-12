Medicinska fakulteta in UKC Ljubljana sta dosegla dogovor

Pretekli teden sta veliko prahu dvignila Medicinska fakulteta v Ljubljani in UKC Ljubljana, in sicer zaradi nesoglasij v zvezi z izvajanjem storitev medinske fakultete za ljubljanski klinični center. Obe strani sta bili sicer jasni, da do prenehanja izvaja preiskav, ki je bilo napovedano za 15. december, ne sme priti, ker bi s tem ogrozili predvsem zdravje državljanov. Danes so sporočili, da sta strani dosegli dogovor, kar pomeni, da fakulteta 15. decembra ne bo ustavila izvajanja storitev za UKC.

Po današnjih pogajanjih so izjavo podali rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Igor Švab, predsednice sveta UKC Ljubljana Irma Gubanec in direktor UKC Ljubljana Marko Jug.

Kot je pojasnil Gregor Majdič, sta danes strani dosegli dogovor in je vesel, ker meni, da je to začetek še bolj uspešnega sodelovanja obeh strani. »Kot rektor univerze menim, da bi morala biti medicinska fakulteta in UKC Ljubljana bolj povezana. Verjamem, da je ta dogovor, ki smo ga danes podpisali začetek tesnejšega sodelovanja, ki bo vodil v napredek obeh ustanov za dobro pacientov,« je dejal Majdič.

Švab je povedal, da bodo vse storitve opravljali še naprej. Podrobnosti dogovora bodo javnosti predstavili kasneje, dogovor bo omogočil nadaljnje delo in skrb za paciente, z direktorjem UKC imata veliko dela, da bodo odnosi omogočali razvoj obeh strani.

Jug je dejal, da si obe strani želita, da bodo delovali transparentno, jutri bodo dogovor predstavili ministrstvom.