Kako je padel Vučić

»Ej, si videla to?« Moja sorodnica je bila vznemirjena, kot da se je zgodilo nekaj izredno pomembnega. »Kaj?« Oglasila sem se, kot da sem se pravkar zbudila. »Cinnn …« Na viber sem dobila sporočilo. Medtem ko sem čakala, da se mi odpre videoposnetek, je z druge strani še vedno vrvel hudournik navdušenja: »Počutim se, kot da smo strmoglavili Vučića!«

No, zdaj sem pa res radovedna. »V čem je skrivnost zdravih las Meghan Markle?« Tako se začne pesem, ki so jo Srbi izbrali za to, da bo maja njihovo državo prestavljala na Eurosongu v Torinu. »V čem je skrivnost? Mislim, da gre za globoko hidratacijo./Pravijo, da se na koži in laseh jasno vidi vse …«

Ko sem do konca poslušala pesem In corpore sano in si ogledala spot Ane Đurić oziroma Konstrakte, kot se predstavlja v umetniškem svetu, sem dojela, zakaj je moja sorodnica tako zelo navdušena.

»A umetnica mora biti zdrava/biti zdrava/bi-bi-bi-biti zdrava …!« nadaljuje Konstrakta, oblečena v belo zdravniško haljo. Nenehno si umiva roke in pravzaprav govori o statusu umetnikov v srbski družbi. »Nimam knjižice/Oh, kako naj me spremljajo (V imenu zdravja)/Kako naj skrbijo zame (V imenu zdravja)/Umetnica je nevidna (V imenu zdravja).« V enem od intervjujev je Konstrakta povedala, da v resnici nima zdravstvene knjižice, kar pomeni, da ni zavarovana, ker je v tej družbi pač tako, da so umetniki nevidni, za državo povsem nepomembni in morajo biti zdravi. Sicer ne obstajajo.

»Telo je zdravo/In kaj bomo zdaj?« prepeva. »Šibak um v zdravem telesu/Obupani um v zdravem telesu/Prestrašeni um v zdravem telesu/In kaj bomo zdaj?«

Ko sem tretjič poslušala pesem, ki bo zastopala Srbijo, so me z vseh strani klicali prijatelji. »To je uvod v predsedniške volitve …«, »Srbija lahko mirno preživi brez narodnjakov, kvazi pevk, nališpanih lepotic, popravljenih z botoksom in napihnjenimi ustnicami …«, »Zapihal je nov veter!«. Vse to mi govorijo. In v resnici za hip verjamem, da je padel Vučić, pa čeprav samo na stopnicah, ki vodijo v prihodnost.