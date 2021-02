Kljub obljubi, da bo državni denar, še zbirajo donacije

Samo Zver zdaj zaupa ministrstvu

613.000

evrov stane aparat Clinimacs Prodigy za vzpostavitev naprednega celičnega zdravljenja

260.250

evrov še manjka za nakup prvega aparata prek združenja bolnikov z limfomom

Sodobna metoda celičnega zdravljenja ima v svetu veliko prihodnost.

Slovenija bo z nakupom aparatov za CAR-T ujela razvojni vlak v medicini.

Kaže, da bosta aparata dva – eden iz donacij, eden iz državnega proračuna.

V tujini vrata za naše bolnike zaprta

Slovenija bo vendarle ujela razvojni vlak v medicini za zdravljenje bolnikov s krvnim rakom. V tednu dni po tiskovni konferenci Združenja bolnikov z limfomom in, predstojnika oddelka za hemofilijo v UKC Ljubljana, kjer te bolnike zdravijo, je združenje zbralo že polovico denarja za nakup aparata za CAR-T celično zdravljenje. Odzvalo se je tudi ministrstvo za zdravje s sklepom, da zagotovi sredstva v letošnjem proračunu. A, predsednica združenja, in zdravnik Zver še naprej prosita za donacije. Zakaj?»Sem naiven človek in vse verjamem, potem pa ostanem gol in bos,« je pretresljivo opisal položaj vrhunskega zdravnika v Sloveniji Samo Zver.Z ministrstva so mu že večkrat kaj obljubili, a je bil potem razočaran, ker ni bilo nič iz tega. Pred nekaj dnevi so imeli spet sestanek.»Na sestanku so bili prisotni nekateri, ki so imeli pristop v smislu – kaj lahko ne storim za vas. Veliko vlogo pa je odigrala državna sekretarka, ki je po naročilu premiera – kot je predstavila – zagotovila sredstva v proračunu za leto 2021,« je opisal zdravnik, ki že leto dni poskuša priti do nujno potrebnega aparata za vzpostavitev CAR-T celičnega zdravljenja rakavih bolnikov.Zdaj zaupa, da bodo aparati za pomoč na smrt bolnim res kupljeni. Z ministrstva je prispel v UKC Ljubljana o tem že tudi sklep. A Zver vendarle pravi, da računa prej na denar od donacij.V pičlem tednu po prejšnji tiskovni konferenci, na kateri sta s Kristino Modic javnosti predstavila projekt zbiranja donacij za nakup aparata Clinimacs Prodigy, so podjetja in posamezniki nakazali že 352.750 evrov, združenju manjka torej še 260.250 do 613 tisoč evrov, kolikor aparat stane.Če denarja ne bodo porabili za nakup aparatov, ga bodo porabili za ureditev prostora ali za nabavo novih vektorjev, kar prav tako nujno potrebujejo bolniki z limfomom, sta zagotovila Modiceva in Zver. Medtem ko donatorji dajo denar hitro, bodo državna sredstva prišla pozneje, bolnikom pa se mudi.Zdravljenje poteka tako, da najprej vzamejo bolnikove celice, jih opremijo s posebnimi detektorji za rakave celice, jih z aparatom namnožijo in nato vrnejo bolniku, da uničijo tumorske celice. Z enim aparatom lahko pomnožijo celice za do deset bolnikov na leto, je povedal predstojnik Zver. Po njegovih besedah metoda CAR-T ni primerna za vsakega bolnika z limfomom, prav tako ni čudežna, torej ne pomaga vsem bolnikom, mnogim pa.Brez celičnega zdravljenja s CAR-T metodo imajo ti bolniki s hudo obliko krvnega raka pred seboj le pol leta do leto dni življenja. Na uvedbo metode čaka pri nas do 30 bolnikov.Pri tem pa je profesor opozoril na izjavo novega ministra za zdravje, ki je v enem svojih prvih televizijskih nastopov zatrdil, da so vsi bolniki z limfomom ustrezno zdravljeni: CAR-T zdravljenje prejmejo pri nas ali pa gredo na zdravljenje v tujino, je dejal.»To ni res. Za ta način zdravljenja potrebujemo virusni vektor, ki vnese tarčo za limfocite, da limfociti usmerjajo svojo dejavnost proti tumorskemu tkivu. Te tarče ne moremo kupiti na prostem trgu, pač pa jih pridobimo le v raziskovalne namene. V tujini imajo svoje bolnike, naši bolniki imajo tam zaprta vrata,« je pojasnil zapletenost zdravljenja.»Obstaja pa še komercialno CAR-T zdravljenje, kjer limfocite zberemo v Sloveniji, jih izvozimo v Ameriko, kjer jim s pomočjo virusnega vektorja vnesejo protitumorsko učinkovanje in jih čez mesec dni vrnejo. Komercialni pripravek stane 250 tisoč evrov, a ni primeren za vse. V poštev pride le za bolnike z akutno limfoblastno levkemijo, stare do 25 let. Kdor je star 25 let in tri dni, za tega zdravljenja ni.«Napredno celično zdravljenje ima veliko prihodnost, Slovenija tega vlaka ne bi smela zamuditi, pravi profesor Zver, ki je tudi zatrdil, da imajo slovenski bolniki odlične možnosti, zdravila in metode za zdravljenje vseh vrst bolezni, tudi redkih, med katere so uvrščeni limfomi.