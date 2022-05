Kandidatka za kmetijsko ministrico je Irena Šinko

Irena Šinko je kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v novi vladi, smo izvedeli iz krogov Gibanja Svoboda. Šinkova je dva mandata (2010-2018) vodila Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, danes pa je na upravni enoti Murska Sobota višja svetovalka na oddelku za okolje in prostor.

Še preden smo iz stranke dobili to informacijo, je Šinkova za Delo potrdila, da so jo iz Gibanja Svoboda kontaktirali in povprašali o njenem »videnju kmetijstva«. Ali se bodo odločili za njo, pa je »stvar dr. Roberta Goloba,« je dejala le nekaj ur, preden je postalo znano, da je med tremi imeni za kmetijsko ministrico (Darja Majkovič, Nataša Kopušar), ki so se omenjala nazadnje, zmagovalka prav ona.

Irena Šinko je univerzitetna diplomirana inženirka zootehnike in univerzitetna diplomirana pravnica. Do imenovanja na položaj direktorice sklada kmetijskih zemljišč in gozdov je bila prav tako zaposlena na upravni enoti Murska Sobota, vodila je oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo.

Poklicno pot je začela kot tehnologinja v ABC Pomurka in nadaljevala kot inšpektorica na medobčinski inšpekcijski službi občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota ter kot učiteljica strokovnega predmeta živinoreja na srednji kmetijski šoli Rakičan.