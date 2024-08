Koprčani domov prinesli dve tretjini medalj

Med najštevilčnejšo slovensko reprezentanco na olimpijskih igrah, ki so se pred dnevi zaključile v Parizu, je bilo tudi sedem Koprčank in Koprčanov. Zanje sta Mestna občina Koper in Športna zveza Koper v Taverni pripravila slavnostni sprejem.

Slovenske in koprske barve je najuspešnejše zastopala judoistka Andreja Leški, ki je v kategoriji do 63 kilogramov osvojila zlato medaljo. S srebrom za vratom pa se je v domovino vrnil koprski kajtar Toni Vodišek. Sprejema so se udeležili tudi rokometaši Staš Slatinek Jovičić, Aleks Vlah in Dean Bombač ter članica koprskega kluba KJD BUM, jadralka Lina Eržen, ki je svojo prvo olimpijado zaključila z 21. mestom. Sprejema se ni mogla udeležiti le rokometašica Ema Hrvatin,

Navijači in člani klubov so športnike pospremili v sprevodu od olimpijskega bazena na Piranski cesti, po Pristaniški ulici do Taverne.

»Kdor ne skače ni Primor'c!« je vzkliknila Andreja Leški, ki je bila navdušena nad sprejemom v domačem kraju. Koprski župan Aleš Bržan pa je dejal, da je bil Koper le športno mesto, od zdaj naprej pa je mesto medalj in prvakov, saj so Koprčani domov prinesli dve tretjini slovenskih medalj.