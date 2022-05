Kraški trio še bolj uigran

Ne gre le za skupne popuste in zmanjševanje stroškov pri enotnem tržnem nastopu, pač pa za vizijo turističnega razvoja Krasa, so ob včerajšnjem podpisu pogodbe o sodelovanju med Kobilarno Lipica, Parkom Škocjanske jame in Parkom vojaške zgodovine Pivka poudarili njihovi predstavniki Tatjana Vošinek Pucer, Stojan Ščuka in Janko Boštjančič. Letos si obetajo dober obisk, vendar jih ne zanima samo podiranje rekordov.

Že pred šestimi leti so se združili pod blagovno znamko Trio kraških znamenitosti in z novo pogodbo nameravajo partnerstvo nadaljevati ter ga okrepiti. Na ta način želijo poskrbeti za širšo promocijo Krasa, kjer bi v prihodnje radi podaljšali dobo bivanja, saj menijo, da imajo obiskovalcem dovolj za ponuditi. Tatjana Vošinek Pucer je izpostavila, da se po rekordnem obisku Lipice pred pandemijo (113.000 gostov) in posledičnem močnem padcu - razmere spet izboljšujejo. Zadovoljna je tudi z zasedenostjo novega hotela Maestoso, kamor želijo privabiti predvsem konjeniške goste. »Vračajo se tudi poroke, razna praznovanja in golf turnirji,« je omenila. Kot zanimivost pa je navedla, da v teh dneh snemajo film o podvigu ameriškega generala Georgea Pattona, ki je poskrbel za vrnitev lipicancev, ko so jih med drugo svetovno vojno umaknili na Češko.

Park Škocjanske jame lahko sprejme le omejeno število dnevnih gostov, zato so potrebne predhodne rezervacije za obisk. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Naš cilj ni masovni turizem, že pred pandemijo smo omejili dnevno število obiskovalcev in tudi za v prihodnje smo predvideli rezervacije. Zavzemamo se za spodbuditev obiska izven glavne sezone,« je dejal Stojan Ščuka, direktor Parka Škocjanske jame, kjer so pred pandemijo imeli čez 200.000 gostov. Da turizem ohranja kulturno dediščino živo, so po besedah direktorja Parka vojaške zgodovine Janka Boštjančiča že dokazali. Postali so najbolj obiskan slovenski muzej (v predpandemičnem 2019 so imeli skoraj 60.000 obiskovalcev), obenem pa so se po krizi zaradi pandemije uspeli dogovoriti tudi o statusu pooblaščenega muzeja na nacionalnem nivoju za vojaško zgodovinsko dediščino.