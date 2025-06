Krč za krmilom podmladka Demokratov

Stranka Demokrati je dobila pomladek. Mladim Demokratom bo predsedoval Gašper Krč, ki je v govoru na sobotnem ustanovnem kongresu podaril, da mladi nočejo več čakati na priložnost, ampak jo želijo ustvariti.

Mladi Demokrati želijo postati odprt prostor za vse mlade – ne glede na njihove poglede, ambicije ali življenjske poti, so sporočili iz stranke. »Njihov program temelji na načelu Za mlade, z mladimi, od mladih, kar pomeni, da si bodo prizadevali za vključevanje mladih v oblikovanje politik, ki odražajo resnične potrebe njihove generacije,« so dodali.

Programski kongres oktobra

Temeljni program pokriva področja gospodarstva in zaposlitev, stanovanjske problematike, duševnega zdravja, kulture in identitete, izobraževanja, digitalizacije in infrastrukture ter kmetijstva in podeželja. Na podlagi teh področij delovanja bodo oktobra na programskem kongresu predstavili širši program ukrepov, so napovedali.

»V stranki Demokrati verjamemo, da so mladi motor sprememb, ki prinaša sveže ideje, energijo in pogum. Imajo drugačen pogled na svet, ki ne sloni na delitvah, ampak na sodelovanju,« je ob ustanovitvi podmladka dejal predsednik Demokratov Anže Logar.

Vodja Mladih Demokratov Krč pa je po ustanovnem kongresu, na katerem so sprejeli statut organizacije, temeljni program in izvolili organe, mlade pozval k sodelovanju. »Prihodnost se začne danes in mi smo tukaj, da jo pišemo. Pridite z idejami. Pomagajte graditi nekaj, kar bo trajalo dlje od mandata,« so Krča povzeli v sporočilu za javnost.

Na kongres so povabili podmladke in predstavnike vseh političnih strank, saj so prepričani, da politika ne sme biti oder za delitve. »Mora biti prostor za povezovanje in rešitve. Predvsem pri nas, mlajši generaciji, ki bo čez nekaj let vodila Slovenijo,« so sklenili.