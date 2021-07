Krizni dodatki tudi do zdaj prezrtim

V nadaljevanju preberite:

Z včeraj sprejetim interventnim zakonom o nujnih ukrepih v zdravstvu so poslanci potrdili pravno podlago, s katero bodo do kriznih dodatkov za obdobje epidemije po novem upravičeni tudi ravnatelji in direktorji v vzgoji in izobraževanju ter župani, podžupani, direktorji občinskih uprav in načelniki upravnih enot, ki so bili do zdaj pri tem prezrti.Skupaj naj bi to proračun stalo sedem milijonov evrov, kar pa ni niti odstotek vsega denarja, ki ga je država do zdaj namenila za krizne dodatke javnim uslužbencem. Na ministrstvo za finance je prispelo za 829 milijonov evrov zahtevkov za izplačila, kar pa gotovo še ni končni znesek, saj jih lahko proračunski uporabniki vlagajo še do sredine septembra.