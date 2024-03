Louis Vuitton nad dijaka iz Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Finančna uprava je lani zadržala za 6,7 milijona evrov blaga, ki je prispelo iz tretjih držav, saj je obstajal sum, da mogoče krati pravice intelektualne lastnine. Ponaredke so praviloma uničili. A če kupci in predstavniki tistih, ki so jim bile pravice kratene, niso dosegli dogovora, je zadevo moralo reševati sodišče. Tako je tudi v primeru slovenskega kupca, dijaka, ki je s Kitajske naročil izdelke, ki pa jih niso sešile roke zaposlenih pri Louisu Vuittonu.