Han potrdil kandidaturo za predsednika: Moja odlika je, da se pogovarjam z vsemi

Matjaž Han, gospodarski minister in nekdanji dolgoletni vodja poslancev, je po dnevih ugibanj namreč potrdil, da bo na sobotnem kongresu stranke SD kandidiral za mesto predsednika. Tako se je menda odločil na podlagi vrste pozivov, da poenoti stranko in okrepi socialno demokracijo. »Moja odlika je, da se pogovarjam z vsemi,« je navedel.

Izpostavil pa je tudi tri svoje zaveze: povezati vse v stranki, skupaj kot ekipa predstaviti socialnodemokratsko vizijo, povezan biti z ljudmi, saj smo v politiki zaradi njih. Moja edina ekipa je in ta lahko poveže team Slovenijo.

Hanovi bližnji sodelavci pa so menda že začeli zbirati podpise tretjine delegatov, potrebnih za kandidaturo. O svoji odločitvi, da se poda v tekmo za mesto predsednika SD, je Han obvestil tudi protikandidate in Luko Gorška, predsednika mladega foruma, katerega delegati – okoli 40 – praviloma glasujejo v bloku.

»Dvajset let sem član stranke, moja stališča so znana in veliko sem na terenu,« pa je Han zavrnil očitke, da za razliko od preostalih treh kandidatov – vodje poslanske skupine SD Jani Prednik, župana Ajdovščine Tadej Beočanin in evropskega poslanca Milan Brglez – ni sodeloval v kampanji in na predstavitvah. Kot smo poročali, pa so že vsi trije zatrdili, da se po vstopu Hana v tekmo ne bodo umaknili.

Predsednika SD voli 409 delegatov, za zmago v prvem krogu pa kandidat potrebuje večino glasov vseh prisotnih.