Mediacija bo stekla, ko bodo dogovorjena izhodišča

Na današnjih pogajanjih med Fidesom in vlado so se pogovarjali o izhodiščih za mediacijo. Zdaj morata vpletene strani pri svojih organih preveriti, če so izhodišča zanje sprejemljiva. V kolikor bo glede tega prišlo do dogovora, bi mediacija lahko začela teči že naslednji teden.

Do odločitve ali bo mediacija potekala ali ne, vladna stran in Fides ne bosta dajala izjav, je povedala Iris Pensa, vodja Medicijskega centra pri Odvetniški zbornici, kjer bi mediacijski postopek tudi tekel.

Danes je vpletenim stranem predstavila, kako bo ta potekal. O vsebini spora se niso pogovarjali.

Vlada je sicer pretekli teden že sprejela izhodišča za pripravo sporazuma o poteku mediacije: vanje so zapisali, da finančnih učinkov ne sme biti pred 1. januarjem 2025, prav tako si želijo, da v času mediacije zdravniki delajo v polnem obsegu.

Če so zdravniki za čas mediacije pripravljeni zamrzniti stavko in kakšna so zdaj izhodišča, ki jih imajo na mizi, še ni znano.