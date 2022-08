Mesec napovedal nov razpis za sofinanciranje investicij za starejše

Minister za delo Luka Mesec napoveduje, da bo razpis za sofinanciranje investicijskih projektov za varno okolje bivanja za osebe, ki potrebujejo pomoč drugega, v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost objavljen jeseni. Če jim to ne bo uspelo, pa bo objavljen do roka, ki je konec letošnjega leta, je zatrdil.

Skupna višina sredstev iz razpisa za obdobje od leta 2022 do 2026 po njegovih besedah znaša 65,7 milijona evrov, od tega 59 milijonov evrov povratnih sredstev iz evropskega proračunskega sklada za okrevanje in odpornost, 6,7 milijona pa za plačilo DDV iz državnega proračuna.

V tem okviru bo treba zgraditi novo infrastrukturo za vsaj 850 mest v manjših, samostojnih bivalnih enotah. Te bodo namenjene uporabnikom, ki potrebujejo osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo, je pojasnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrstvo je do roka, ki se je iztekel 30. junija, pripravilo osnutek javnega razpisa in ga posredovalo na urad za okrevanje in odpornost oziroma Evropski komisiji v usklajevanje. Povratne informacije pa še niso prejeli, je pojasnil.

Mesec je tako odgovoril na pisno poslansko vprašanje Janeza Ciglerja Kralja iz NSi, ki je bil minister za delo v času prejšnje vlade Janeza Janše. Cigler Kralj je zapisal, da je ekipa na ministrstvu pod njegovim vodstvom za jesen že načrtovala izvedbo novega razpisa. Zaradi sprejetih sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi, ki uporabo zakona prestavljajo za eno leto, s 1. januarja 2023 na 1. januar 2024, pa je izrazil skrb, kako bo s črpanjem sredstev iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost.

V SDS so sicer 28. julija vložili zadostno število podpisov za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o omenjenih spremembah. Kot prvi dan za zbiranje 40.000 podpisov volivcev v podporo referendumski zahtevi je določen 1. september, kot zadnji dan pa 5. oktober.