Minister proteste označil za festival opozicijskih strank

Varnost v Sloveniji se ni poslabšala, zatrjuje minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je nedavne proteste zaradi kriminalnih dejanj posameznikov iz romske skupnosti označil za festival opozicijskih strank. Pojasnil je, da so vsa kazniva dejanja – tako napad na župana občine Ribnica kot napada na občana v Šentjerneju in starejšega občana v Klečah – preiskana, slovenska policija je storilce prejela in so v pridržanju.

Zaradi nasilnih incidentov, ki so jih zagrešili nekateri člani romske skupnosti, je bil v torek shod v Šentjerneju, v sredo pa še na območju ljubljanske Ježice. Minister je obsodil nasilje predstavnikov romske skupnosti nad posamezniki in poudaril, da je vsako nasilno dejanje nedopustno, nepotrebno in vredno obsojanja.

Romsko skupnost in druge je pozval, naj se vzdržijo nasilnih napadov, ter izrazil zaupanje v slovensko policijo in pravosodni sistem. Slovenska policija bo po njegovih zagotovilih morebitna podobna kazniva dejanja čim prej preiskala.

Na območju jugovzhodne Slovenije, in sicer tako na območju Kočevja kot v Šentjerneju, Škocjanu in v delu Novega mesta, je policija medtem povečala ukrepanje.

Protestni shod v organizaciji civilne iniciative Zahtevamo varnost!, s katerim so izrazili solidarnost z nedavno pretepenim krajanom Antonom Čemažarjem ter predstavili zahteve krajanov do Mestne občine Ljubljana, vlade in policije za zagotovitev varnosti pred nekaterimi predstavniki romske skupnosti. FOTO: Leon Vidic

Minister za notranje zadeve je povedal, da je v rednih stikih z župani teh občin, nekateri med njimi pa izražajo tudi svoje nestrinjanje z integracijo Romov, s politiko vzgoje in izobraževanja, socialno politiko in pravosodnim delom.

Protesti festival opozicijskih strank

Protesti so legitimni in ustavno dopustni, pravi Poklukar, ki pa je nedavne shode označil predvsem za festival opozicijskih strank, tako SDS kot NSi. »Namesto da bi skupaj reševali perečo romsko problematiko, protestirajo proti vladi Roberta Goloba, ki je edina, ki se je po dolgih tridesetih letih lotila tega vprašanja,« je dejal.

Opozoril je, da tega problema ni mogoče rešiti čez noč, so se ga pa lotili. Verjame, da bodo določene rešitve, ki se pripravljajo, med drugim na področju vrtcev in osnovnih šol, v praksi učinkovite. Izrazil je presenečenje, da se v reševanje zapletenega položaja do zdaj niso vključili predstavniki romskih skupnosti – predsednik Zveze Romov Slovenije Horvat Muc in predsednik romskih svetnikov Darko Rudaš.

Poziv poslanca Žana Mahniča k množičnemu oboroževanju in napovedim sprememb zakonodaje, ki bi izničile kazenskopravni okvir silobrana, je notranji minister označil za nedopusten. Dejal je, da razume, da se ima vsak državljan možnost oborožiti, a se sprašuje, kaj bomo s tem dosegli. Spomnil je tudi ne nedavne dogodke v naši bližini, tudi v Gradcu, in opozoril, da takšni pozivi nosijo tudi odgovornost.

Zaradi nasilnih incidentov, ki so jih zagrešili nekateri člani romske skupnosti, je bil v torek shod v Šentjerneju, v sredo pa še na območju ljubljanske Ježice. FOTO: Leon Vidic

Ali je Mahničevi izjavi tudi kaj protizakonitega? Policija izjavo proučuje, ali bi lahko bilo tudi kaznivo, pa bo povedalo državno tožilstvo. »Predvsem je nedopustno,« je ponovil minister Poklukar.