Ministrstvo za šolstvo objavilo plače zaposlenih

Bodo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki so 9. marca stavkali, dobili plačilo za ta dan? Vlada je pred dnevi določila člane arbitražnega sveta, ki naj bi ugotavljal izpolnjevanje pogojev za plačilo nadomestila, v Svizu pa so prepričani, da je za to vprašanje merodajno le delovno sodišče. Je pa ministrstvo za izobraževanje (MIZŠ) včeraj na svoji spletni strani objavilo seznam decembrskih plač zaposlenih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, na fakultetah, ljudskih univerzah, v dijaških in študentskih domovih, knjižnicah, svetovalnih centrih ter v drugih zavodih.