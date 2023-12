Če ministrstvo smernice ne bo umaknilo, bodo posegli po pravnih sredstvih

Pred dnevi je završalo med zdravstvenimi domovi in splošnimi bolnišnicami zaradi smernic zdravstvene politike za leti 2024 in 2025, ki določajo, da zavod za zdravstveno zavarovanje ne more skleniti pogodbe z izvajalcem za program z manj kot 0,2 tima. V Sloveniji bi tako ostalo nefinanciranih skupno 163 javnih zdravstvenih programov. Tako direktorji zdravstvenih ustanov kot tudi pri skupnosti občin Slovenije so ministrstvo za zdravje pozvali, naj umakne smernico.

Tudi pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije so opozorili, da navedena smernica, upoštevajoč dejstvo, da v njej ni določeno, da se ti programi prenesejo na druge izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki program izvajajo v višjem obsegu, vpliva na zmanjšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in posledično podaljšanje čakalnih dob. Prav tako menijo, da je »navedena smernica v neskladju z veljavno zakonodajo v primeru izvajalcev zdravstvene dejavnosti s koncesijo oziroma se je v tem primeru ne bo dalo izvesti, s čimer pa so javni zdravstveni zavodi znova v neenakopravnem položaju«.

Z ministrstva za zdravje so za Delo potrdili, da je navedena smernica res vključena v usmeritve zdravstvene politike za leti 2024 in 2025. Pri tem so poudarili, da se »posameznih smernic ne uvaja ad hoc, temveč jih je treba proučiti in šele nato lahko služijo kot osnova za uvrstitev v bodisi splošni dogovor bodisi v uredbo«.

Zdravstveni dom Idrija marca letos FOTO: Leon Vidic/Delo

Splošnega dogovora za leto 2024 partnerjem ni uspelo doseči. Na ministrstvu za zdravje so v odgovoru izpostavili, da njihov namen »nikoli in v ničemer ni ukinjanje programov izvajalcev, kar bi pomenilo zmanjšanje dostopnosti. Prav nasprotno, glavni cilji mandata ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel so povečanje dostopnosti, vzdržnost zdravstvenega sistema in kakovost zdravstvenih storitev.« To, so dodali, je eden od temeljnih ciljev usmeritev, zato bodo presojali vsako posamezno smernico.

Pojasnili so, da je namen sporne smernice, ki bi najbolj prizadela prebivalce od večjih mestnih središč oddaljenih območij, da se znotraj programov poišče tiste, »kjer pogodbeni obseg programa predstavlja omejitev pri povečevanju programa zaradi administrativnih in drugih proceduralnih ovir, ki jih je možno odpraviti in s tem povečati dostopnost«. Vsi deležniki v zdravstvu bodo tako na podlagi smernice identificirali tiste izvajalce, ki imajo programe nižje od 0,2 tima, a bi bili zmožni izvesti več programa glede na število čakajočih in glede na potrebe prebivalstva. Programe, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje, je treba namreč uskladiti z dejanskimi potrebami prebivalstva, saj se marsikje, kljub preseganju plana, v preteklih letih program ni povečeval.

»Krajane bomo pravno zaščitili«

Direktor Zdravstvena doma (ZD) Idrija Tomaž Glažar v odzivu na pojasnilo ministrstva ni bil optimističen. Če bi ministrstvo preučilo učinkovitost programov, bi v ZD Idrija sicer obdržali financiranje ambulante za zgodnjo obravnavo otrok, še zmeraj pa bi izgubili financiranje rentgena. Kljub temu da je za to storitev veliko povpraševanja, da v ZD Idrija prihajajo pacienti iz občin Idrija, Cerkno in tudi Žiri ter okolice, ne dosegajo »meje«, ki jo je na papirju postavilo ministrstvo za zdravje.

»Nerazumljivo mi je pojasnilo ministrstva v delu o administrativnih in drugih proceduralnih ovirah, ki s financiranjem 0,2 tima nimajo nobene povezave,« je bil oster Glažar. Če ministrstvo te smernice ne bo umaknilo oziroma če bodo krajani občin Idrija in Cerkno res izgubili pravico, da jim rentgen financira ZZZS, je direktor ZD Idrija za paciente prizadetih občin pripravljen poiskati pravno varstvo. Krajani Idrije in Cerknega so rentgen lani financirali sami, zdaj pa naj bi morali to storitev plačevati ali pa jo na stroške ZZZS poiskati v Ljubljani oziroma Novi Gorici.

Rešilno vozilo. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec/Delo

Deficitarna obravnava bolnikov v Zasavju

Ukinjanje financiranja z manj kot 0,2 tima bi prizadelo zdravstvene domove in splošne bolnišnice po celotni državi. V Splošni bolnišnici Trbovlje so opozorili, da bi bil to zanje velik problem, predvsem finančne narave, na področju programov, ki so stroškovno učinkoviti in poznani, kot na primer enota žilnih pristopov. »Ukinitev timov bi za nas pomenila deficitarno obravnavo bolnikov v Zasavju kot tudi drugih prebivalcev Slovenije, ki potrebujejo tovrstno oskrbo,« so dodali.

Za leto 2023 je načrtovana vrednost programov 5,5 milijona evrov. Brez pravice iz obveznega zavarovanja se bo dostopnost do rentgenskih storitev ukinila v 13 izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma v 51 občinah.