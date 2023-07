Na območju Elektra Maribor brez elektrike še 3500 odjemalcev

Zaradi poškodb električnega omrežja, nastalih ob divjanju vetra med četrtkovim nočnim neurjem, je bilo danes dopoldne na območju, ki ga pokriva Elektro Maribor, brez električne energije še približno 3500 odjemalcev na srednji in nizki napetosti, je na svoji spletni strani objavil mariborski elektrodistributer.

Največ odjemalcev brez napajanja je trenutno na območju Maribora in okolice, območju Smolnika, Lehna, Janževskega vrha, Josipdola, Hudega kota, Kaple, Čermeniškega jarka, Gradišča na Kozjaku, Duha na Ostrem vrhu, Boča ter na območju Ptuja.

»Zavedamo se pomena zanesljive oskrbe z električno energijo za vsa gospodinjstva in gospodarstvo in vseh nevšečnosti, ki jih prekinitev napajanja z električno energijo prinese s seboj,« so navedli v Elektru Maribor.

Zagotovili so, da se njihovi sodelavci ves čas trudijo znižati število odjemalcev, ki so brez napajanja z električno energijo, s preklopitvami in izločevanjem okvarjenih sektorjev. Prav tako so na terenu ekipe, ki odpravljajo napake.

Ob tem uporabnike opozarjajo, naj z napravami ravnajo previdno, kot da so pod napetostjo.

V četrtek ponoči je sicer na območju Elektra Maribor skupaj brez napajanja z električno energijo ostalo približno 50.000 odjemalcev na srednji napetosti. To število se je do 11. ure zmanjšalo na 14.000, do 17.30 pa na 4600.

Kot so tedaj sporočili iz elektrodistributerja, je najbolj poškodovano omrežje na območju zgornje dravske doline, predvsem na desnem bregu Drave, na širšem območju Lenarta oz. med Lenartom in Radenci ter Lenartom in Sladkim Vrhom, pa tudi na določenih območjih Prekmurja. Zaradi vetroloma in padca večjih dreves na daljnovode je bilo ponekod porušeno večje število drogov, tudi betonskih.

Dokončna sanacija naj bi ponekod potekala vsaj mesec dni.