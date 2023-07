Pri sanaciji Bolnice Franja bo sodelovala Slovenska vojska

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved se je mudil na Cerkljanskem, kjer si je ogledal škodo po četrtkovem neurju. Ob tem je zagotovil čimprejšnjo pomoč države. Ta bo najprej pokrila stroške intervencij. Beseda je tekla tudi o sanaciji poškodovane Bolnice Franja, kjer se bo v sanacijo interventno vključila Slovenska vojska.

Cerkljanski gasilci, direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kovač in cerkljanski župan Gašper Uršič so Medveda, ki je pristojen za koordinacijo delovanja Uprave RS za zaščito in reševanje, seznanili s stanjem na terenu ter o prvih ukrepih, ki so jih ob neurju izvajali Prostovoljno gasilsko društvo in Gasilska zveza Cerkno ter drugi izvajalci.

Namen države je čim prej pomagati prizadetim občinam, je prisotnim v Cerknem zagotovil Medved. V prvi vrsti nameravajo pokriti stroške intervencij, kar so prvič naredili že ob majski ujmi na severovzhodu Slovenije. Takrat so vsem občinam, ki so podale zahtevke, izplačali intervencijske stroške v mesecu dni.

Prizadetih več kot 100 občin

»Že v petek smo vse občine na prizadetih območjih pozvali, da čim prej ocenijo intervencijske stroške,« je spomnil Medved. Po njegovih oceni je v ujmi prizadetih občin veliko, verjetno več kot sto, je dejal v današnji izjavi za medije.

Na sestanku z lokalno skupnostjo je beseda tekla tudi o sanaciji hudo poškodovane Partizanske bolnice Franja, ob čemer so se dogovorili, da bo na pomoč priskočila Slovenska vojska. Ugotovili so namreč, da je v zaledju bolnice veliko nakopičenega materiala, ki grozi, da zgrmi v dolino, je poudaril Medved.

Direktor mestnega muzeja Kovač je v zvezi s partizansko bolnico povedal, da bodo že v ponedeljek skušali pripraviti prve preliminarne ocene škode, saj je za torek obisk na Cerkljanskem napovedala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko s svojo ekipo.

Bolnica Franja po neurju. FOTO: Milojka Magajne

Zbrani so si danes ogledali tudi najbolj prizadeto območje, povodje reke Cerknice s hudourniškimi pritoki.

Cerkljansko so že v petek obiskali tudi minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan ter predsednik državnega sveta Marko Lotrič in državni svetnik Andrej Poglajen.

Neurje je v občini Cerkno povzročilo obsežno škodo. Partizanska bolnica Franja bo zaradi obsežnih poškodb na objektih in oviranega dostopa do vhodnega objekta v letošnji sezoni najverjetneje ostala zaprta za turiste. Poplavljeni so bili prostori pošte v Cerknem, precejšnja škoda je nastala na cestni in drugi javni infrastrukturi. Veliko škode so utrpeli tudi prebivalci, saj je bilo poškodovanih več stanovanjskih objektov in drugih zasebnih nepremičnin ter poljščin in vrtov.

V četrtek je neurje prizadelo tudi številne druge slovenske občine. Medved in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sta si tako v petek škodo ogledala tudi v Krškem, minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda pa je obiskal poškodovano šolo v Pomurju. Predsednik vlade Robert Golob si je medtem ogledal posledice ujme v občini Brežice. Tudi on je obljubil čimprejšnjo pomoč države.