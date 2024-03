Najeli agencijo za 111 evrov na uro

Ministrstvo za zdravje je za pomoč pri oblikovanju medijske podobe najelo zunanjega izvajalca, agencijo Propiar. Kot je dejala ministrica Valentina Prevolnik Rupel, je šlo za javni razpis, kjer so v skladu z zakonom izbrali najcenejšega ponudnika.

Agencija jim bo, kot je še povedala na današnji tiskovni konferenci po seji vlade, nudila storitve pri oblikovanju sporočil za javnost. Na vprašanje, ali bo pomagala tudi pri njenem medijskem nastopanju, je odgovorila: »Absolutno tudi meni pomaga. Vsi potrebujemo včasih pomoč na določenih področjih. Jaz sem vesela, da mi pomagajo.«

A očitno ni šlo za javni razpis, pač pa za zbiranje ponudb. Kot smo namreč izvedeli iz odgovorov ministrstva za zdravje, je bila omenjena agencija izbrana na podlagi treh ponudb. Pogodba je bila sklenjena za obdobje od 4. januarja 2024 do 26. decembra 2024. Na današnji dan je bilo po pogodbi izplačanih 5.010,54 evrov (z davkom). Pogodbena cena na uro znaša 111,00 evrov brez davka oziroma 135,42 evrov z davkom, do višine 48.751,20 evrov (z davkom). Obračunale se bodo namreč samo dejansko opravljene storitve.

Na ministrstvu za zdravje za odnose z javnostmi skrbita dva zaposlena, z namenom krepitve tega področja, pa je pred kratkim prišlo še do dveh kabinetih zaposlitev.

Zakaj so se odločili za sodelovanje z agencijo? »Ministrstvo za zdravje bo letos pripravilo številne rešitve za izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega sistema. Ker je zdravstvo kompleksen sistem, ukrepi pa pogosto zapleteni, agencija Propiar pomaga pri komuniciranju teh rešitev,« so pojasnili.