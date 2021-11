Nekdanji direktor PU Ljubljana premeščen, a zanika politične pritiske

Boštjan Glavič, ki je PU Ljubljana vodil do 30. septembra, je na seji komisije DZ, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, zanikal morebitne politične pritiske na njegovo delo. Opomin pred odpovedjo delovnega razmerja pa je dobil, ker je bila 25. junija na protestu na Prešernovem trgu ukazana odstranitev t. i. rumenih jopičev.

Ukaz za posredovanje na protestu ob Prešernovem spomeniku je dal vodja varovanja Nermin Isić, ki je prav tako dobil opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, je danes povedal Glavič, ki je ljubljansko policijsko upravo začel voditi konec marca.

»Malce nenavaden« seznam

Zagotovil je, da so policisti ob posredovanju na protestu delali strokovno in zakonito, hkrati pa so preprečili hujše kršitve javnega reda in miru. Poziv protestnika Jaše Jenulla policiji, naj odstrani t. i. rumene jopiče, pa na delo policije ni vplival, je poudaril na seji opozicijske preiskovalne komisije.

V času, ko je vodil ljubljansko policijsko upravo, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler nikoli ni prišel k njemu, minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa samo enkrat, in sicer skupaj z generalnim direktorjem policije Antonom Olajem pred protesti 25. junija. Zanikal je, da bi jim minister predlagal kakšne ukrepe, ampak je Hojsa le zanimalo, ali so pripravljeni na protest.

Potrdil je, da so morali za Generalno policijsko upravo pripraviti seznam 30 policistov, ki so ukrepali proti rumenim jopičem. »To je bilo malce nenavadno,« je priznal. A seznam so morali poslati na Generalno policijsko upravo, ne politiki, je opomnil ob vprašanju, ali bi lahko zahtevo po tem seznamu označil kot politični pritisk.

Olaja prosil, da ga premesti

Na vprašanje o vlogi Alojza Sladiča v operativnem štabu 25. junija pa je dejal, da je bila njegova naloga kot predstavnika uprave uniformirane policije nuditi strokovno pomoč. Glaviču ni znano, zakaj prav on, prav tako ni vedel, da je bil Sladič v kadetski šoli leta 1990 in 1991 obravnavan kot ekstremist, ker naj bi nosil nacistične simbole in poveličeval nacizem.

Glavič je opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, ki se je po njegovih besedah zagotovo nanašal na dogajanje 25. junija, sprejel kot dokončnega. »Nisem ga želel problematizirati,« je zatrdil. A osebno ga je doživel kot nezaupnico.

Ocenil je, da je bilo zaupanje med njim in generalnim direktorjem policije Olajem porušeno in da bo zato težko še naprej opravljal delo na mestu direktorja ljubljanske policijske uprave. Olaja je zato prosil, da ga premesti. Tako je zdaj pomočnik direktorja Policijske akademije v Tacnu.