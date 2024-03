Nekoč so bili vzgojni problem romski otroci, zdaj so predvsem »naši«

V nadaljevanju preberite:

Peter Pirc, ravnatelj Osnovne šole Zbora odposlancev, sicer profesor matematike, po 25 letih izkušenj v šolstvu, ugotavlja, da so ga dijaki »mogoče naučili več«, kot jih je sam naučil o matematiki. Predvsem pa so ga utrdili na poklicni poti, na katero je stopil na Srednji gostinski in turistični šoli v Ljubljani. In ves ta čas je utrjeval tudi odnos z učenci. Najprej ljubljanskimi, nato s tistimi iz Kočevja, kamor ga je vodila ljubezen. Odnos z učenci označi za »zelo dobrega«. Pretakanje pozitivne energije med učitelji in učenci pa je nujno potrebno za vzgojno in izobraževalno delo.

V zelo dobrem odnosu velja obojestransko spoštovanje, ki je, kot je prepričan Peter Pirc, »ključno v odnosu učitelj – učenec«. Pri čemer niti najmanjše vloge ne igra to, ali je učenec »naš«, »vaš«, črn, bel, tuj, domač – ali romski. Slednjih je na OŠ Zbora odposlancev kar desetina in sprejeti so kot vsi ostali.