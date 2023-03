Neubogljive

Rdeči nageljni za 8. marec so le metafora, realnost je drugačna. V Sloveniji so ženske še vedno manj plačane od moških, razlike se celo povečujejo. V politiki in gospodarstvu na najvplivnejših mestih še vedno prevladujejo moški. V javnem diskurzu in na družabnih omrežjih je vse več šovinizma, ženske in dekleta, ki si vzamejo pravico do javne besede in kritike, so izpostavljene javnemu linču. Število umorov, ko moški – včasih tudi pred očmi svojih otrok – umorijo bivše partnerice, se vsako leto povečuje. Na pragu revščine živi vse več starejših žensk, nihče se ne vpraša, kako draginjo preživijo matere samohranilke, še posebno tiste, ki so na čakanju ali imajo minimalno plačo. Breme uničevanja socialne države v veliki meri nosijo ženske. Otroci že dolgo nimajo več enakih možnosti za šolanje, dostop do zdravstva, do počitnic. Enakopravnost je namreč tudi stvar materialnih dobrin, ki so vse bolj neenakopravno razdeljene.

Gibanje #jaztudi je sicer poudarilo teme, o katerih se nekoč ni govorilo, vendar obstaja množica žensk, ki so brez svojega glasu in morajo pretrpeti marsikaj, da obdržijo delo. Svet je še vedno narejen po moški podobi; varnostni mehanizmi v avtomobilih so prilagojeni moški postavi, simptomi ženskega srčnega napada so drugačni od moških, a veljajo za atipične, znanstvene poskuse za nova zdravila v kar 90 odstotkih opravljajo na živalskih samcih in ne samicah – tudi tiste za ženske bolezni. Aplikacije in programi za prepoznavanje govora so ustvarjeni tako, da se prej prilagodijo moškim kot ženskim glasovom, kar ni čudno, saj je na vodilnih mestih v Silicijevi dolini, kjer ustvarjajo našo prihodnost, le 11 odstotkov žensk.

Zaradi vsega tega nikakor ni pravi čas govoriti o tem, da je feminizem preteklost. Morda še nikoli ni bilo pomembneje, da se razjezimo, stopimo skupaj in se začnemo bojevati za svoje pravice. Ženske, ki se javno oglašajo, družba rada označuje kot težavne in histerične, medtem ko moški, ki delajo enako, veljajo za odločne in pogumne. A lepo vzgojene ženske se redkokdaj zapišejo v zgodovino in še redkeje kaj spremenijo. Zato je dobro biti čim bolj neubogljiv. Naj bo to popotnica za letošnji dan žensk.