Novi prostori in nov inštitut

V ZRS Koper so se razveselili odprtja novih prostorov v obnovljeni palači Baseggio v koprski Kreljevi ulici. Hkrati pa so podpisali pismo o nameri o ustanovitvi Inštituta za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper.

Z novimi prostori v palači Baseggio, ki je med Koprčani bolj znana kot borilnica, so vsaj nekoliko zmanjšali prostorsko stisko, je poudaril dr. Rado Pišot, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. »Primarno bodo prostori namenjeni Centru za beneško zgodovino in kulturno dediščino, začasno pa bodo v njih delovali tudi nekateri drugi humanistični inštituti, denimo filozofski in jezikoslovni. Prostorsko problematiko bomo rešili z dodatnimi prostori v palači Del Belli, za katero zdaj pridobivamo gradbena dovoljenja, ter s stavbo na Plavjah, v kateri bo domoval Inštitut za oljkarstvo,« je pojasnil in dodal: »Zelo pomembno pa je seveda tudi to, da Kopru vračamo palačo, ki smo jo rešili pred propadom. Stavba je več let samevala, leta 2021 smo nadaljevali gradnjo in obnovo ter v dobrih dveh letih dela tudi uspešno končali.«

Pri tem so ZRS Koper, podjetje Vinakoper, Društvo vinarjev slovenske Istre ter občine Koper, Ankaran, Izola in Piran podpisali še namero o ustanovitvi Inštituta za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper, ki bo praviloma začel delovati jeseni. »Preverili smo, kakšne so potrebe po takšnem inštitutu na tem koncu Slovenije, in izkazalo se je, da so velike,« je povedal Pišot. Večinski del slovenskih vinogradov je namreč na območju Primorske. »Vendar na Obali in v Istri ni centra znanja s tega področja. To me je tudi osebno prepričalo, da se aktivno vključim v ustanavljanje tega inštituta. Sam sem Primorec in veliko mi je do tega, da na ZRS Koper z znanjem bogatimo področja, ki so tu na razpolago.«

Pravi, da imajo pri ustanovitvi inštituta podporo vingradnikov slovenske Istre, obalnih občin in tudi raziskovalnih institucij s tega področja, med njimi ljubljanske biotehniške fakultete, kmetijskega inštituta, novogoriške fakultete za vinogradništvo in vinarstvo ter fakultet iz sosednjih držav.

Evidentirane potrebe za ustanovitev inštituta so prilagajanje na podnebne spremembe, zaščita starih sort, promocija rabe rdečih vin in podobno. Pridobljena nova znanja in evidentirane potrebe pa bodo temelj za osnovanje razvojne strategije vinogradništva in vinarstva v slovenski Istri, katere najpomembnejši cilj je povečati prepoznavnost istrskih vin v svetu. Inštitut za vinogradništvo in vinarstvo bo deloval v novem sodobnem raziskovalnem centru mediteranskih kultur poleg Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper na Plavjah. »Birokracija za ustanovitev novega inštituta ni zapletena, največji izziv bo kadrovski,« je dejal Pišot.