Razmere na RTV vsak dan hujše

Na sto deseti dan stavke na javni RTV je so sindikati organizirali novinarsko konferenco o dogajanju, ki je po njihovem mnenju vsak dan bolj skrb vzbujajoče.

Predsednica stavkovnega odbora zaposlenih na RTV Slovenija Helena Milinkovič je pojasnila, da po dvanajstih krogih pogajanj z vodstvom še vedno niso prišli nikamor, »razgradnja RTV« in mobing zaposlenih pa se nadaljujeta. Zaradi preseganj pooblastil in zlorabe delovnopravnih institutov so direktorja RTV pozvali, naj razreši direktorja TVS Uroša Urbanijo, vendar odgovora še niso prejeli.

Konferenco si lahko ogledate v celoti:

»Vodstvo nas poskuša utišati tudi tako, da nam krati svobodo izražanja in informiranja javnosti,« je dejala in zagotovila, da se ne bodo pustili utišati. Razmere na RTV so po njenih besedah kljub stavki vsak dan slabše. »Pritiska se na urednike, se jim grozi, dogajajo se politična kadrovanja,« je naštela.

Zaradi dogajanja je svet delavcev, ki predstavlja vse zaposlene na RTV, že dvakrat pozval generalnega direktorja k odstopu, sindikati pa ga k odstopu pozivajo zgolj pogojno, saj bi jim sicer lahko očitali nezakonitost, je pojasnila Milinkovičeva. Po njenih besedah so na pristojne institucije, med njimi tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije in inšpektorat za delo, vložili več deset prijav. Poleg tega so vložili so tudi kazenske ovadbe. Milinkovičeva poziva tudi zakonodajalce, naj prioritetno pregledajo poslovanje RTVS.

Novinar Boris Vasev, ki je eden izmed »napadenih novinarjev«, je dejal, da vodstvo stopnjuje pritiske na zaposlene in začenja disciplinske postopke proti zaposlenim zaradi njihovih osebnih stališč. Novinar in urednik RTV Igor Pirkovič je v etru televizije javno zagovarjal širjenje nepreverjenih govoric, da so za požare na Krasu krivi begunci. Ker je Vasev njegovo hujskaštvo kritiziral, je zdaj deležen sankcij, je pojasnil. Pirkovič je sicer urednik portala MMC, a svojega dela ne opravlja in ne pozna niti organizacije dela, je zatrdil Vasev, ki meni, da gre za politično nastavljeno vodstvo, čigar namen je razgradnja javne RTV.

Televizijski voditelj Igor E. Bergant je mnenja, da dogajanje na RTV ni normalno, in pozdravil podporo različnih delov družbe trudu zaposlenih, da bi ohranili profesionalne novinarske standarde. »Poseganje v pravico ljudi do verodostojne obveščenosti je poseg v demokracijo,« je zatrdil. Ker vodstvo tega noče razumeti, ne bi smelo voditi javne RTV, je prepričan. »Ne borimo se za nas, ampak za privilegij, da s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami publiki zagotovimo dostopno informiranje,« je pojasnil Bergant, ki opozarja, da je sedanja podoba RTV nesprejemljiva.

Radijec Miha Žorž je pojasnil, da želi vodstvo »disciplinirati, prestrašiti in pokoriti novinarje RTV«, namen stavkajočih pa je, da to preprečijo. Tisti, ki zavestno kršijo standarde in sramotijo novinarski poklic ali pa ga sploh ne opravljajo, želijo podučevati in disciplinirati novinarje, je opisal stanje, ki je po njegovem primerljivo s tem, da bi v šolah učili učitelji, ki nič ne vedo, ali da bi paciente operirali kirurgi, ki ne poznajo medicine.

Montažer Dejan Koban je dejal, da je eden izmed štirinajstih, ki so prišli v studio izrazit podporo Vesni Pfeifer in Saši Kranjcu, na kar je ponosen. Koban je Urbaniji izrekel prvi opomin in mu dal domačo nalogo, da prebere Orwellovo knjigo Živalska farma.