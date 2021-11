O cepljenju otrok med petim in 12 letom prihodnji teden

Ali bomo v Sloveniji cepili otroke, stare med petim in 12 letom, je še neznanka. Čeprav v ZDA in Izraelu otroke te starosti že cepijo, ta teden pa so jih začeli tudi na Dunaju, slovenska posvetovalna skupina za cepljenje o tem še ni razpravljala. Evropska agencija EMA cepiva za otroke namreč še ni odobrila, po nekaterih informacijah pa naj bi o odobritvi odločala prihodnji teden. Takrat se bo opredelila do cepljenja otrok tudi naša posvetovalna skupina, njene nasvete pa bo upoštevalo ministrstvo za zdravje. O cepljenju otrok se je že izrekel eden naših vodilnih pediatrov, dr. Tadej Battelino.

V ZDA od 4. novembra

Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je priporočil cepljenje otrok v starosti pet in več let že 4. novembra, in sicer s cepivom proizvajalca Pfizer-Biontech. Čeprav poteka prebolevanje covida-19 pri otrocih praviloma lažje kot pri odraslih, lahko tudi otroci hudo zbolijo in potrebujejo hospitalizacijo, v nekaterih primerih pa zapleti zaradi okužbe s covidom-19 povzročijo smrt otroka, so v ameriškem centru CDC utemeljili svoje priporočilo.

Nekatere otroke covid resno ogrozi

Eden najresnejših zapletov pri otrocih je avtoimunski večorganski vnetni sindrom, pri katerem se vnamejo različni deli telesa, vključno s srcem, pljuči, ledvicami, možgani, kožo, očmi in prebavnimi organi. Tudi na pediatrični kliniki v UKC Ljubljana, kjer obravnavajo otroke z najtežjimi stanji, so sprejeli že več deset otrok s tem sindromom in otrok z vnetjem drobnih žil. Pri obeh stanjih gre za čezmeren avtoimunski odziv na okužbo s covidom-19. Katerega otroka bo tak odziv doletel, ni mogoče napovedati. Prvi znak je visoka vročina, ki jo je težko znižati, otrok občuti slabost, utrujenost, glavobol, pogosto bolečine v trebuhu, bruhanje, dobi lahko različne izpuščaje. Do najtežjega zapleta pride med tretjim in petim dnevom po začetku bolezni. Pri približno 90 odstotkih otrok se pojavi prizadetost srca, hitro se pojavijo življenje ogrožajoče motnje srčnega ritma in težko popuščanje srca, je že pred časom pojasnil pediater dr. Tadej Avčin.

Mnogi otroci prenašalci

Po drugi strani – kot se izkazuje – so otroci pomemben vir okužb v družbi, z okužbami pa ogrožajo tudi svoje otroštvo. Te dni je veliko učencev, ki morajo zaradi okužbe v razredu ostati doma in imajo – kljub odprtim šolam – pouk na daljavo. »Edini način, da to preidemo, je, da se otroci cepijo,« je dejal na tiskovni konferenci pediater dr. Tadej Battelino iz UKC Ljubljana. Po besedah Battelina ima cepljenje lahko stranske učinke tudi pri otroku, a so ti bistveno manjši, kot bi bila prizadetost zaradi covida-19.

Stranski učinki cepiva

Blagi stranski učinki so bolečina, rdečica ali oteklina na mestu, kjer je otrok cepljen, lahko pa se pojavijo tudi utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah, mrzlica, vročina in slabost. Resni zdravstveni dogodki po cepljenju so zelo redki. Otroci med petim in enajstim letom prejmejo dva odmerka Pfizerjevega cepiva, vendar le tretjino odmerka, ki ga prejmejo odrasli.