O vpisu v srednjo šolo bo končno odločal tudi NPZ

Koalicijsko pogodbo na področju vzgoje in izobraževanja od vrtca do višjega šolstva so očitno pripravljali ljudje, ki sistem poznajo ali so se o njem poučili. Napoveduje rešitev več problemov. Tako denimo napovedujejo, da bodo pri »šolanju na domu zahtevali enak izobrazbeni standard in izvajali enak nadzor nad izvajanjem takega šolanja«. Ravnatelji so tudi pozdravili napoved sprememb meril vpisa v srednje šole, da bi torej poleg ocen upoštevali tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ).

Celoten sistem čaka posodobitev in nova bela knjiga. V stroki pravijo, da bi se pod veliko zapisanega v koalicijski pogodbi takoj podpisali, pričakovanja do novega vodstva kmalu novega ministrstva so tako velika. Skeptični pa so do političnih bonbončkov, kot je brezplačna prehrana za vse.