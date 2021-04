Obtožnica v zadevi Teš pravnomočna

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Obtožnica v primeru pregona domnevnih nepravilnosti pri več poslih Termoelektrarne Šoštanj (Teš) je pravnomočna. Zunajobravnavni senat celjskega sodišča je namreč zavrnil ugovore vseh obtožencev , je danes poročal Radio Slovenija.Specializirano državno tožilstvo je maja lani na celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper 12 slovenskih in tujih fizičnih oseb ter zoper eno slovensko in eno tujo pravno osebo zaradi skupno 24 očitanih kaznivih dejanj. Obtožnica se nanaša na kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči k navedenima kaznivima dejanjema.Kot je poročal Radio Slovenija, je pravnomočnost obtožnice v zadevi Teš pomemben korak, da bi se sojenje po več kot 10 letih od prvih kriminalističnih preiskav le začelo. Postopek namreč poteka že več let, zaradi česar je na sodišče letelo precej kritik. Nekdanji pravosodni ministerje zahteval tudi poročilo celjskega višjega sodišča, ki je ugotovilo, da je za zamude pri preiskavi v zadevi Teš odgovorno sodišče in ne policija ali tožilstvo.Kriminalisti so v tej zadevi konec leta 2010 začeli zbiranje obvestil, prve hišne preiskave so opravili junija 2012. Po dobrih dveh letih, oktobra 2014, so na specializirano državno tožilstvo vložili ovadbo. Že mesec dni pozneje je tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti desetim osumljencem na čelu z nekdanjim direktorjem Teša Urošem Rotnikom na okrožno sodišče v Celju. Po poročanju radia še vedno ni znano, kdaj bodo na celjskem okrožnem sodišču prvi predobravnavni naroki.