Od Desusa prek NSi do sodelovanja s SDS

SDS je ob robu svojega obiska na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni izvolila tudi vodstvo Foruma za kmetijstvo in podeželje – po novem mu predseduje Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo v času zadnje Janševe vlade, ki je zaradi težav s pojasnjevanjem, kdo je plačal njegovo nastanitev v Bohinju, tudi odstopil. Podgoršek je za Delo zatrdil, da ni član SDS in da je bil do zdaj včlanjen le v Desus.

Svoj mandat v prejšnji vladi je Podgoršek namreč najprej začel kot državni sekretar pri Aleksandri Pivec, nekdanji predsednici Desusa, po njenem odhodu pa so ga poslanci potrdili za ministra. Funkcijo je torej opravljal v kvoti Desusa, a po izstopu te stranke iz koalicije je obstal v ministrski ekipi Janeza Janše, saj je užival zaupanje Janše in svojeglave Desusove poslanske skupine.

Iz Desusa so ga takrat izključili, konec mandata pa je nato napovedal, da bo na parlamentarnih volitvah nastopil na listi NSi. Vsi člani NSi nad to potezo niso bili navdušeni, na koncu pa se je od njega začela distancirati tudi centrala, ker ni najbolj prepričljivo pojasnil, zakaj je kmetijska družba KŽK najprej plačala njegovo nastanitev v hotelu Bohinj, ki je v lasti Damiana Merlaka in tudi nekdanjega lastnika KŽK. Pozneje je portal Necenzurirano razkril še, da je prav temu podjetju Podgoršek prodajal družinsko nepremičnino. »Čeprav dogovora na koncu ni bilo, je bil cilj družine Podgoršek jasen: družbi KŽK, ki je potrebovala pomoč ministra pri urejanju sodnega spora z državo, je želela nepremičnino prodati za več kot 200.000 evrov,« so zapisali takrat.

Tem navedbam je pritrdila tudi nekdanja direktorica sklada kmetijskih zemljišč Irena Majcen, ki je govorila o pritiskih, naj se v zemljiškem sporu poravna v prid KŽK, ki je – kot je na koncu razsodilo sodišče – protizakonito oddajala zemljišča v podzakup nekaterim gorenjskim kmetom.

Podgoršek je zatrjeval, da ga je družba KŽK izsiljevala, protikorupcijska komisija pa je Podgorškov primer predala specializiranemu državnemu tožilstvu. Včeraj so nam pojasnili, da je zadeva še vedno v fazi predkazenskega postopka. Policija je že ovadila tri fizične osebe, kazensko ovadbo pa zdaj dodatno dopolnjujejo. »Ni član stranke, kar se pa kmetijstva tiče, je strokovnjak in po oceni SDS je bil dober minister,« v SDS odgovarjajo o teži teh postopkov in Podgorškovi novi funkciji, na katero so ga imenovali soglasno.

V NSi – na njihovi listi je v volilnem okraju Ljubljana Šiška 4 prejel 1533 glasov in zasedel tretje mesto – njegovega sodelovanja s SDS niso želeli komentirati.