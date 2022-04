Janša na konvencijo SDS, Golob na okroglo mizo

Do parlamentarnih volitev je še teden dni, stranke predstavljajo svoje programske prioritete v soočenjih in intervjujih, kandidati za poslance so tudi ta konec tedna pokušali na terenu prepričati volilne upravičence, da so vredni njihovega zaupanja. Predvolilno dogajanje smo na Delu pozorno spremljali in analizirali. Pripravljali smo komentarje, tematske članke, reportaže in intervjuje, s katerimi bi se volivke in volivci lažje odločili, koga 24. aprila izbrati. Na najpomembnejše dogodke vas opozarjamo še z zadnjim nedeljskim novičnikom.

Vedeti več pomeni imeti moč.

V TOREK SE BO ZAČELO ZARES: Državnozborske volitve so torej pred vrati. Kandidature za tokratne državnozborske volitve je vložilo skupaj 20 strank in list. V torek, 19. aprila, se bodo odprla volišča za predčasno glasovanje. Seznam volišč je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije, za predčasno glasovanje najava ni potrebna, volilni upravičenec pa mora imeti s seboj osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje).

Inštitut 8. marec ter Sindikat taksistov bosta v torek pred Gospodarskim razstaviščem, kjer bo mogoče predčasno voliti v Ljubljani, starejše obvestili o možnosti brezplačnega prevoza na volišča. Predčasno bo mogoče glasovati v torek, sredo in četrtek.

ZAKAJ SO VOLITVE PRELOMNE: Marsikdo ocenjuje, da bodo parlamentarne volitve tokrat res zgodovinske. A izhodišča

FOTO: Leon Vidic

ocen o tej »zgodovinskosti« so povsem različna, kar kažeta tudi dve ključni figuri slovenske politike v tridesetih letih samostojnosti,in Vsak na svojem polu komentirata aktualni družbeni trenutek, politične napetosti in nepredvidljiv razplet. Janez Janša je, na primer, napovedal, da bo Slovenija čez pet let osvobojena. Milan Kučan pa je opozarjal pred potjo v diktaturo.

Eden najvplivnejših Slovencev, Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, bo tokrat prekinil tradicijo neudeleževanja volitev ̶ preskočil jih je že trikrat ̶ in v nedeljo v domačem Grosupljem obkrožil svojega kandidata na glasovnici. »Načelno sem se odločil, koga bom obkrožil, bom pa še spremljal dogajanje ta teden. Seveda mi je jasno, koga nikakor ne bom obkrožil, ne glede na to, kaj se ta teden zgodi,« je izjavil za Delo.

GOLOB V PREDSTAVITEV EKIPE ZA ZDRAVSTVO: Na dan začetka predčasnega glasovanja se bo SDS v Medvodah zbrala na konvenciji, osrednji govornik bo predsednik stranke Janez Janša.

FOTO: Leon Vidic pa bo na okrogli mizi predstavil jedro svoje ekipe za področje zdravstva. Ekipo bo v celoti predstavil takoj po volitvah, saj si menda mnogi, zaradi moči in sovražnosti sedanje vlade, ne upajo povedati, da sodelujejo z njimi. Gibanje Svoboda snuje tudi skupen javni nastop strank v podporo ogroženima liberalnima strankama SAB in LMŠ, vendar za zdaj kaže, da tega predvolilnega dogodka ne bo, ker nekateri v demokratični opoziciji po naših informacijah ocenjujejo, da bi s tem le še dodatno krepili ̶ prav Roberta Goloba. Uradno stranke svojo neudeležbo utemeljujejo s »prezasedenostjo zaradi kampanje«.

Poleg vladavine prava so za Gibanje Svoboda ključni trije resorji: ministrstvo za zdravje, ministrstvo za finance, združeno ministrstvo za okolje in prostor ter infrastrukturo, ki bo skrbelo tudi za stanovanjsko politiko. Na čelo teh resorjev bo, če bo vodil vlado, postavil svoje ljudi. Goloba smo vprašali, ali se strinja z idejo, da bi ta ministrstva vodili izbranci njegove stranke, sekretarska mesta pa bi si delile stranke preostale koalicije. »Naša ministrska/sekretarka ekipa ni del stranke, približno polovica ne neodvisnih,« je povedal. Zdi se, da bi torej po volitvah to vprašanje lahko dvigovalo temperaturo pri prvih kadrovskih usklajevanjih, če bo res v nedeljo zmagal in sestavljal novo vladno ekipo.

Tudi v SD že snujejo, kaj bodo najprej storili, če bodo v vladi. Podpora na volitvah bo po njihovem mnenju večja, kot jim jo kažejo ankete. V stranki so predstavili tudi akcijski načrt – kaj bi storili na prvi seji vlade in kaj v prvih sto dneh vlade, ki bi jo sestavljali.

BO JANŠA TIK PRED VOLITVAMI OMEJIL CENE HRANE? Tik pred volitvami se je minuli teden na televizijskem soočenju

FOTO: Voranc Vogel

prvič pojavil prvak SDS Janez Janša. Želel se je pogovarjati o prihodnosti in ne očitkih na račun njegove dveletne vladavine in očitno so v ta pogoj, glede na vprašanja voditeljev, na Kanalu A tudi privolili. Janša je ob draginji, ki se nam obeta zaradi cen energentov in ukrajinske krize, napovedal možnost regulacije cen hrane . Samo krompir in olje sta se v zadnjem letu podražila za dvomestni številki, pred velikonočnimi prazniki so se cene za skoraj tretjino zvišale v mesnicah. To niso edine in predvsem ne zadnje podražitve.

FOTO: Leon Vidic

Televizijska soočenja so najpomembnejši kanal, ki vpliva na končno odločitev volivcev, zato je upravičeno vprašanje, ali je pravilo o ločevanju strank na parlamentarne in zunajparlamentarne ter terminih soočenj glede na gledanost, diskriminatorno. Že jutri bo na največji komercialni televiziji mogoče spremljati eno zadnjih pred volitvami. Zaradi slabše javnomnenjske podpore sta SDS in SD spremenili strategijo.

V PETEK ŠE ZADNJA ANKETA: Pred sobotnim volilnim molkom bomo v Delu objavili še zadnjo javnomnenjsko anketo

FOTO: Leon Vidic

Mediane, ki bo tudi pokazala, ali je afera z neplačanim računom kmetijskega ministra za hotelsko bivanje v Bohinju vplivala tudi na rating stranke NSi, katere član je minister

Na spletni strani Volilna napoved, kjer izračunavajo povprečje rezultatov vseh relevantnih javnomnenjskih anket, danes kaže, da bo parlamentarni prag prestopilo šest strank (Gibanje Svoboda, SDS, Levica, SD, NSi, LMŠ), s tem, da bi levi pol imel skupaj 52 poslancev, SDS in NSi pa 36.

V prihodnjih dneh bodo konkurenti potegnili še zadnje ase iz rokavov, da bi diskreditirali svoje politične nasprotnike. Eden od njih bi lahko bil tudi podatek, ki ga sicer ni mogoče dobiti nikjer drugje, kot na Fursu, ki ga vodi kader blizu SDS Ivan Simič. Tam je namreč tudi Robert Golob izvedel, da je nekdo v njegovem imenu v nekem zakotnem kraju v Romuniji odprl bančni račun.

Javnomnenjske ankete so eden ključnih virov odločanja volilnega telesa. Če bo v javnosti prevladal občutek, da gre za izenačen dvoboj med SDS in Gibanjem Svoboda, bo najverjetneje prišlo do taktičnega glasovanja, njegove žrtve pa bodo manjše stranke na obeh političnih polih. Tako za vodilnima strankama, razen SD in Levice, na gotov prestop parlamentarnega praga ne more računati nobena druga stranka.

Edina prava anketa pa bo izvedena 24. aprila na 2995 voliščih po državi. Volilnih upravičencev je tokrat 1.695.766, od tega 93 odstotkov s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Z majhnimi napakami je mogoče »ukrasti« volitve. Kar nekaj se jih je nabralo, med drugim naj bi jo v Cetisu zagodel tiskarski škrat pri tiskanju gradiva za postojnsko volilno enoto, Državna volilna komisija pa je razburila tudi s svojo odločitvijo o nujnosti zdravniških potrdil za tiste, ki zaradi bolezni želijo glasovati na domu, ter prostodušno priznala, da za tiste, ki bodo zboleli po 20. aprilu in bodo v izolaciji, zakonodaja ne omogoča glasovanja. Na volitve je tako, še preden so se začele, že padla senca dvoma. Več njih, pravzaprav.