Od jutri cenejši bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje

Od jutri bodo cenejši bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Liter bencina na črpalkah izven avtocest se bo pocenil za 8,7 centa, dizelsko gorivo pa za 8,3 centa. Za 1,3 centa cenejše bo tudi kurilno olje.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri do vključno ponedeljka, 18. decembra, znašale 1,421 evra za liter bencina, 1,461 evra za liter dizelskega goriva in 1,119 evra za liter kurilnega olja. Polnjenje 50-litrskega bencinskega rezervoarja bo tako od polnoči cenejše za 4,35 evra, enako velik rezervoar dizelskega goriva pa se bo pocenil za 4,15 evra.

V novih cenah je vključena sprejeta odločitev vlade o znižanju trošarin in marž trgovcev za tri cente. Trošarina za bencin se znižuje z 0,49051 evra pri litru na 0,46051 evra pri litru. Trošarina za dizelsko gorivo pa z 0,42267 evra pri litru na 0,39267 evra pri litru. Znižanje marž za tri cente pa pomeni, da se znižujejo za več kot 30 odstotkov. S spremembo uredbe se najvišja dovoljena višina marže za dizel znižuje z 0,0983 evra pri litru na 0,0683 evra pri litru, za neosvinčeni 95-oktanski bencin pa z 0,0994 evra pri litru na 0,0694 evra pri litru.

Če vlada ne bi znižala trošarin in marž bi se bencin pocenil za okoli 1,4 centa, dizelsko gorivo pa za en cent. Spomnimo, da je iz vidika trgovcev sporno predvsem znižanje marž, saj so se znižale za več kot 30 odstotkov. Po oceni Trgovinske zbornice Slovenije so marže že pred znižanjem dosegale zgolj 43 odstotkov evropskega povprečja.