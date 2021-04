Od srede do srede: Iz Slovenije bo težko narediti Madžarsko

Dan po dnevu upora proti okupatorju sta Delova komentatorjainopozorila na raznolike dogodke okoli tega državnega praznika. Predsednik državeje z nemško veleposlanico , odkril spominsko ploščo ob 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte in slovenskega upora proti fašizmu veleposlanica se je v imenu Nemčije opravičila za grozote med drugo svetovno vojno. Markeš je povzel, da je bila njena poanta v naravnanosti na skupno in strpno prihodnost. Pahor je povabil tudi predstavnika NOB, ki je v predsedniški palači povedal, da ga zelo čudi, da predstavniki NOB niso bili povabljeni na vladno proslavo, je spomnil Žerdin.Program vladne proslave se je sukal okoli domobranskih pesnikovinter nagovora ministra za gospodarstvo, dan upora pa je bil interpretiran kot nekaj, kar se je dogajalo brez partizanskega gibanja, kar je po mnenju Žerdina zelo nenavadno. »Nesprejemljivo je, da se veterane partizanskega gibanja izključi iz državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju,« je opozoril Žerdin.Markeš meni, da so bile pred osemdesetimi leti ustanovljeni antiimperialistični fronti, zlasti zaradi močne kulturniške note, bliže desettisočglave protivladne demonstracije na Trgu republike . Žerdina je presenetilo obnašanje policije na protestih. »Obnašala se je drugače kot lansko leto; profesionalno,« je dejal. Meni, da skuša verjetno policija reševati svoj ugled, ki je v zadnjem letu močno trpel. Markešu se zdi, da je razlog prej v velikosti množice, ki je ni bilo mogoče razdeliti v manjše skupine in popisati.»Energija, ki se je nabrala v narodu, je dovolj velika, da je vrh policije dojel, da se z njo ne gre več šaliti,« je dejal Markeš. Po njegovem ljudje prepoznavajo, da gre za več kot le politični ali socialni problem, »sporočila protestnikov so izrazito sporočala, da jih moti odvzem elementarne svobode, da jim nekdo jemlje kulturni prostor, intelektualni prostor, življenjski prostor,« je povzel Markeš.Žerdin ocenjuje, da se je bil kljub razmeroma slabemu vremenu protesta udeležilo več kot 10.000 ljudi. Večinoma so nosili maske in skrbeli za varno razdaljo. Markeš je poudaril, da je odpor ljudi, ki poskušajo državo vzeti zares, osramotil strankarsko elito. »Ljudje so vzeli pobudo in jasno sporočili vladi, da bo iz Slovenije težko narediti Madžarsko,« je zatrdil.