Od srede do srede: Med norostjo in načrtnim uničevanjem

Delova komentatorja sta za izhodišče razprave tokrat vzela zaplete s financiranjem Slovenske tiskovne agencije (STA). Sedanja vladajoča koalicija ima ambicijo STA stisniti v kot, je svoje razumevanje dogajanja v strnil, ki meni, da se s tem uničuje enega izmed atributov slovenske državnosti.vidi tri možne scenarije za razumevanje dogajanja: iracionalnega, racionalnega in analitičnega. Iracionalni, je preprosto v tem, da se je direktorju Ukoma»omračil um«. Kar se dogaja med vlado in STA »zgleda na prvi pogled, plod bolnega uma,« kljub temu pa Markeš dvomi, da gre zgolj za norost, saj v dogajanju vidi nekakšno racionalnost, ki je lastna metodologiji. Zato se Markešu zdi verjetnejši drugi scenarij, »da gre za usklajen manever« s katerim skuša vlada svojega nasprotnika spraviti v negotovost, in na ta način »destabilizirati pomembno institucijo, ki je pogoj z delovanje demokracije v državi.«Tretji relevanten element za razumevanje dogajanja je po Markeševem mnenju sprenevedanje članov SMC, »ki ali demokracije ne razumejo ali pa jo razumejo zelo dobro, a jo podrejajo drugim ciljem«. »Dejstvo je, da Janša ve, da lahko dela kar hoče, saj njegovi koalicijski partnerji nikoli ne bodo zastavili svojih mest v koaliciji za medijsko svobodo,« poudarja Markeš.A v nevarnosti ni zgolj medijska svoboda pač pa tudi svoboda pravosodja. Pravosodna ministricapo mnenju Markeša »ne razume ali noče razumeti da je imenovanje tožilcev še kako pomembna zadeva ,« ali pa je »tako pokvarjena oseba, da ne zdrži pritiskov«. Enako je s šolsko ministrico; »ko je Janša poskušal vzeti avtonomijo univerzam je ministrica molčala,« poudarja Markeš. »Smešno je, da ministri vlade nimajo hrbtenic, načel in znanja,« meni Markeš, ki se boji, da smo do naslednjih volitev »pečenke«.Brez koalicijskih partnerjev SDS ne bi mogla vladati, po drugi strani pa se Markeš sprašuje, če ni bolje, da vlada Janša, kot pa denimo, ki bi počel enake stvari, le manj transparentno. Komentatorja sta se spomnila tudi na več primerov, kjer je stranka SD v razmerju do medijev ravnala povsem enako avtoritarno kot SDS. Pa vendar je najbolj pereč problem, da Urbanija in Janša načrtno in usklajeno uničujeta STA, »v čemer je mogoče videti tudi elemente psihopatologije,« meni Markeš.