Od srede do srede: Od brexita do Trumpa

Delov komentator in urednik Sobotne prilogese je vprašal, ali bo na Otoku morda sledil še en referendum. Laburisti namreč niso več prepričani, da je bila odločitev Velike Britanije o izstopu iz Evropske unije zelo dobra ideja.Delov komentatorob tem omeni, da laburisti delijo skrb zmerne večine Britancev, da konzervativna vladana brexit ni pripravljena. Premierka je v Salzburgu dobila nekaj grenkih, tudi direktno zavrnitevin. Markeš je dodal, da na izstop preprosto niso pripravljeni.A britanska vlada kljub temu pričakuje, da bodo svoje težave Evropi prodali kot njene lastne in da bo ob tem stara celina pripravila njim lasten scenarij. Nemška kanclerka je bila glede tega povsem jasna: tržišča brez sprejetih obveznosti ne boste dobili.Žardin je dejal, da je Evropa kot paket - v njem so plusi in minusi, načela svobodne trgovine, gibanje kapitala, pa tudi gibanje ljudi. Če izključimo to zadnje, pomeni, da smo dali nedopustno prednost gibanju finančnih tokov, kapitalov, pozabili pa, da je cela kompozicija evropske ideje pod črto vendarle nastala zaradi miru in dobrobiti ljudi, sta si bila enotna komentatorja.Ali Žerdin in Janez Markeš sta se posvetila tudi ameriškemu predsedniku, ki je bil včeraj tarča posmeha polne dvorane na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov.ZDA je zdaj nesimpatična, porazna država, a ne smemo pozabiti, da je to še vedno tista država, ki smo jo poznali in jo še bomo. V kateri teče notranji dialog, delujejo vsi procesi. Želel bi si, da bi to isto lahko rekli za Slovenijo, je dejal Markeš: »Vrnili smo se v demokratično Slovenijo.« Mi takšne države sploh še nismo poznali.***Uporabnike prosimo, da nam svoje mnenje pošljejo na elektronski naslov. Komentarje bomo objavili po lastni presoji.