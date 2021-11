Od srede samotestiranje v šolah in ob soglasju staršev

Včeraj sprejeti vladni odlok določa, da se bodo učenci in dijaki v šolah samotestirali od srede, 17. novembra, v ponedeljek pa še doma. Po novem v odloku piše, da je samotestiranje obvezno, učenci in dijaki pa ga bodo izvajali trikrat na teden pod nadzorom osebe, ki jo bo določil ravnatelj. Otroci s posebnimi potrebami se bodo samotestirali v domačem okolju. Samotestiranje v šoli bo štelo tudi za udeležbo v obšolskih dejavnostih.

Osnovnošolci bodo morali za samotestiranje v šoli imeti soglasje staršev, nekatere šole so soglasja že začele zbirati. Če se otroci ne bodo želeli samotestirati ali nositi maske, mora šola zanje organizirati izobraževanje na daljavo.

Osnovnošolski ravnatelji so se danes že sestali na usklajevalnem sestanku. Kot je dejal predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan, samotestiranje podpirajo, a so razočarani, da vlada ni prisluhnila šolam in staršem, da bi se otroci do 12. leta samotestirali doma. Pečan je dejal, da sočasno organiziranje pouka za otroke, ki bodo samotestirani, in tiste, ki bodo na daljavo doma, ni možno: »V večini šol to ni izvedljivo. Gre za še en kazenski ukrep, ko poskušajo disciplinirati šole in starše.«

V zvezi ravnateljev so v izjavi za javnost zapisali, da od svojih stališč ne odstopajo, a so »dolžni upoštevati in izvajati odlok vlade«. Dodali so, da hibridnega pouka ne podpirajo: »Pouk na daljavo je resda možen, ni pa enakovreden pouku v šoli in zavedati se je treba, da ga bodo šole izvajale različno glede na svoje zmožnosti.«

Odgovorov, kaj bodo naredili, če bo otrok v šolo prišel, pa se ne bo hotel testirati, ravnatelji nimajo. Nekateri starši so že napovedali proteste pred šolami, v zvezi ravnateljev prosijo vse, da šole potrebujejo stabilnost in mir: »Vsa nestrinjanja z ukrepi naslovite na odločevalce, napovedane proteste pred šolami pa opustite, saj ne bodo pripomogli k reševanju situacije niti ne bodo v luči delovanja našega skupnega cilja, to je dobrobit otrok.«