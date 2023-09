Odhaja še en voditelj TV Dnevnika

Po številih menjavah na RTV v zadnjem času naj bi vodstvo zamenjalo tudi voditelja Dnevnika Nejca Krevsa, poročajo Slovenske novice, ki se sklicujejo na neuradno informacijo. Po spremembi vodstva na TV Slovenija so z voditeljska položaja v oddaji Dnevnik že odslovili Valentino Plaskan. Medtem iz oddaje Arena odhaja Igor Pirkovič, z Odmevov pa Luka Svetina, ki je bil prej zaposlen pri Nova24TV in tedniku Domovina.

V nasprotju z Valentino Plaskan in Luko Svetina, ki sta na položaje prišla v času Janševe vlade, je Krevs voditelj na TVS od leta 2016. V tem času je vodil Infodrom, jutranja poročila, Slovenske noviceprvi dnevnik, popoldanska poročila, osrednji dnevnik in Slovensko kroniko, so navedle.