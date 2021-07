Odvetnik Vrtačnik, pisec zdravstvenih zakonov

V nadaljevanju: Urban Vrtačnik je kmalu po tem, ko se je podal na samostojno odvetniško pot (pred tem je bil partner in odvetniški kandidat v odvetniški pisarni Mira Senice), začel sodelovati tudi z ljubljansko medicinsko fakulteto in jeseniško bolnišnico, kjer je bil direktor Janez Poklukar, sedanji minister za zdravje. Vrtačnikova odvetniška pisarna, ustanovljena marca 2015, je do zdaj največ javnih sredstev prejela iz sodelovanja z ljubljansko medicinsko fakulteto (dobrih 277.000 evrov) in Splošno bolnišnico Jesenice (skoraj 58.000 evrov).