Opozicija: Minister kriv za nemogoč položaj samozaposlenih v kulturi

Opozicijske stranke LMŠ, Levica, SD in SAB, združene v koalicijo Kul, bodo danes v skladu z napovedjo v parlamentarni postopek vložile tretjo interpelacijo proti ministru vladev zadnjih tednih. Predstavniki opozicije bodo sprožili interpelacijski postopek proti ministru za kulturo. Pred tem so interpelacijo že vložili proti ministrici za šolstvoter ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Interpelacijo kulturnega ministra Simonitija je prejšnji teden napovedal Dejan Prešiček iz stranke SD . Simonitiju v opoziciji očitajo, da ni vzpostavil dialoga s kulturniki in da na filmskemu področju niso bila izplačana s pogodbo zagotovljena sredstva . Ministru prav tako pripisujejo odgovornost za napade na svobodno in neodvisno novinarstvo, za politični odvzem statusa samozaposlenega v kulturi in za neplačevanje socialnih prispevkov samozaposlenim v kulturi.Novinarsko konferenco strank Koalicije ustavnega loka o interpelaciji si lahko ogledate tukaj: