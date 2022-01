Ortoped Bešič Loredan: Tam nimam več kaj početi

Po tem, ko se je ortoped Danijel Bešič Loredan sredi decembra lani po mesecu dni vrnil na delo v Splošno bolnišnico Nova Gorica, kjer je bil predstojnik oddelka za ortopedijo, zdaj sam zapušča šempetrsko bolnišnico, poročajo Primorske novice.

»Prejšnji petek sem dal odpoved. Tam nimam več kaj početi, ker se ni nič spremenilo in se vse osredotoča na covidne bolnike,« je povedal za Delo. Čez vikend bo svoje videnje podrobneje predstavil v sporočilu za javnost, bo tudi gost oddaje Ena na ena, in v ponedeljek pravi, bodo razlogi za njegovo odločitev marsikomu bolj jasni. »Itak bo čas vse pokazal,« je še dejal. v času odpovednega roka, ki se izteče marca, bo imel v bolnišnici še dva do trikrat ambulanto, operiral ne bo več.

Dimitrij Klančič, direktor bolnišnice, njegovo jezo zaradi nenujnih operacij razume, še poročajo Primorke novice.

Spomnimo. Glede na epidemiološko stanje v državi in glede na projekcije je Bešič Loredan ob vrnitvi na delovno mesto - po tem, ko je bil zaradi postopka izredne odpovedi mesec dni odsoten, med drugim predlagal, da ima ortopedija od 15. januarja 2022 do 31. marca 2022 dva operacijska termina – torek in petek. Do 7. januarja se naredi natančen načrt dela, sestavi ekipa, določi program dela, ki je potem fiksen in urejen. Sredi marca 2022 se oceni stanje epidemije in se določi termin vrnitve na matični oddelek: vrnitev pomeni štirje operacijski dnevi v tednu; preveri se možnost izvajanja enkratnega dodatnega programa operacij – en dan v tednu popoldne in ob sobotah za program artroskopij in totalnih endoprotez (TEP) kolen. In kaj, če dogovor ne možen, smo ga vprašali tedaj. »Potem bom odpoved dal sam, ker je nemogoče delati, če pogoji dela niso ustrezni,« je sklenil in to zdaj tudi uresničil.

Bešič Loredan sicer dela tudi v Medicinskem centru Šalara v Kopru in Zdravstvenem zavodu Zdravje, v SB Šempeter pa je delal 40 odstotkov.

Novembra mu je grozila izredna odpoved

Bešič Loredan je v SB Nova Gorica 12. novembra 2021 dobil pisno seznanitev s kršitvami ter vabilo na zagovor v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Bolnišnica je omenjeni postopek proti njemu uvedla, ker naj bi neutemeljeno zadrževal paciente, ki so bili sposobni za premestitev, in zaradi sprejema pacienta z namenom izvedbe nenujnega operativnega posega. Bešič Loredan namreč ni želel, da se njegovi bolniki zaradi širjenja kapacitet za covidne potrebe premeščajo, poleg tega ni prenehal operirati.