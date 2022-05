Pahor Državnemu zboru za predsednika vlade predlagal Goloba

Predsednik republike Borut Pahor je v skladu z ustavo danes opravil pogovore z vodji poslanskih skupin in v popoldanski izjavi sporočil, da Državnemu zboru v potrditev za predsednika vlade predlaga Roberta Goloba.

»V pogovorih sem lahko nedvoumno ugotovil, da dr. Robert Golob uživa potrebno podporo poslank in poslancev za izvolitev za novega predsednika vlade. Ta volja je izkazana tudi s podpisi 53 poslank in poslancev Državnega zbora. Zato sem lahko danes podpisal pismo predsednici državnega zbora. V pismu jo obveščam, da Državnemu zboru Republike Slovenije predlagam dr. Roberta Goloba za predsednika vlade,« je povedal Pahor. Golobu je tudi čestital in mu želel srečno pot pri oblikovanju, imenovanju in vodenju nove vlade.

Golob je v nagovoru izpostavil, da so uspeli sestaviti trdno vladno koalicijo, ki se je danes izkazala s podpisi za mandatarja. Poudaril je tudi, da želijo postopke konstruiranja nove vlade skrajšati na minimum. »Želim biti predsednik vlade, ki ne bo vnašal razkola med volivce, ne glede na to, katero stranko so volili. Mogoče nas bo jesen presenetila, mogoče bomo ugotovili jeseni, če bomo vztrajali pri strpnosti in dialogu, da obstaja možnost tudi za širše sodelovanje s strankami, ki so danes v opoziciji.«

Pri vprašanjih, kot je vprašanje volilnega sistema, si Golob želi tudi dosego ustavne večine. Podobno tudi pri pokojninski reformi, ki sicer ne zahteva ustavne večine. »Verjamem, da samo če zgradimo zares široko programsko, ne vladno koalicijo, lahko naslovimo najbolj temeljna vprašanja,« je med drugim povedal.

Izjavi Pahorja in Goloba v Veliki dvorani Predsedniške palače si lahko ogledate v videu.

V strankah bodoče koalicije pričakujejo, da bo glasovanje o Golobovi izvolitvi že v sredo popoldne. Takoj v sredo, ko bo Golob predvidoma potrjen, naj bi že predlagal v imenovanje ministrske kandidate, saj si želi do 3. junija sestaviti vlado.

Ker je SDS predlagala posvetovalni referendum na spremembe zakona o vladi, bodo vlado najprej postavili po obstoječem zakonu. »V kolikor bodoča vlada s številom ministrstev zagotavlja delovna mesta za neizvoljene poslance in predstavnike Kula, predsednike LMŠ, SAB, pa to pomeni, da vsekakor ne delajo v dobro države,« pa je po posvetu pri Pahorju povedal Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS.