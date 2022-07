Peklenska vročina načenja zdravje

V nadaljevanju preberite:

Vročinski val, ki je te dni zajel vso državo, je zagotovo zmanjšal voljo do dela. Že sedeti v pisarni za računalnikom pri 30 stopinjah Celzija je nemogoče, fizično delo v takšni vročini pa lahko posameznika tako utrudi in prizadene, da je lahko celo v smrtni nevarnosti. Klimatologinja mag. Tanja Cegnar, ki se ukvarja z vplivom vremena na človekovo bivanje, že več let opozarja, da bomo zaradi vse bolj vročih poletij od junija do konca avgusta morali preklopiti na mediteranski delovni ritem, kjer, denimo, gradbeni delavci poleti začnejo delati zgodaj zjutraj in delajo do enajstih dopoldne. Preverili smo, kako se z vročino, pa tudi s pretirano ohlajenimi prostori, spoprijemajo zaposleni v različnih panogah.