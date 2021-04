Po vsej državi se odpirajo gostinski lokali

7.30 Zdravniška zbornica ob sproščanju ukrepov poziva k odgovornosti



»Sproščanje ukrepov in bližajoči se prazniki nas kot družbo navajajo z veseljem in optimizmom. Zdaj tudi vemo o virusu že veliko več, kako se prenaša in kateri so tisti potrebni zaščitni ukrepi, ki virusu preprečujejo širjenje,« so spomnili v zdravniški zbornici in pozvali prebivalce, naj bodo še naprej odgovorni in dosledno spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.



V zaprtih prostorih naj torej nosijo maske, vzdržujejo higieno rok in kašlja ter medsebojno razdaljo ter poskrbijo za zračenje prostorov. Pred odhodom v tujino svetujejo premislek, predvsem če gre za območje s slabšo epidemiološko sliko. Po povratku iz tujine pa priporočajo testiranje in, če je le možno, vsaj za nekaj dni osamitev in nato ponovno testiranje pred vrnitvijo v delovna okolja.



»Tako bomo zaščitili svoje bližnje, sodelavce ter za ranljive skupine, ki še čakajo na cepljenje, in poskrbeli, da bo tudi po praznikih trend širjenja epidemije še naprej v upadanju,« so dodali.



7.00 Gostinci veseli odpiranja lokalov, nezadovoljni s pogoji



Po vsej državi se bodo danes lahko odprle terase in vrtovi gostiln in lokalov. V pomurski, goriški in obalno kraški regiji, ki se uvrščajo na rumeni seznam, bodo dejavnost lahko opravljali tudi znotraj gostinskih obratov, postregli pa bodo lahko gostom, ki bodo predložili negativen test na novi koronavirus, dokazilo o prebolelosti ali o cepljenju.



V gostinskem sektorju so vladnega rahljanja protikoronskih ukrepov veseli, kritični pa so do pogojev pri odpiranju notranjih prostorov gostinskih lokalov. Nanje ne pristajajo in pozivajo vlado k bolj življenjskih ukrepov.



Strežba hrane in pijač v gostinskih lokalih je dovoljena med 7. in 19. uro. Dovoljena je le sedeča strežba ob upoštevanju omenjene razdalje. Za isto mizo lahko sedijo štiri osebe, imetnik lokala mora poskrbeti za ustrezno razkuževanje predmetov v skupni rabi. Izvajalci gostinske dejavnosti se morajo enkrat tedensko testirati, razen če so že cepljeni ali so covid-19 preboleli.

