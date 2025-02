Policist zaradi neprimerne prijave homofobnih napadov prejel opozorilo

Zaradi po mnenju senata notranjega ministrstva neprimerne obravnave prijave homofobnih napadov na knjigarno Mariborka je policist v skladu s pravili prejel opozorilo. Vodstvo policijske postaje pa je sprejelo sistemske ukrepe za zagotovitev doslednega spoštovanja pravil pri obravnavi tovrstnih prekrškov in kaznivih dejanj.

Z ministrstva za notranje zadeve so za STA pojasnili, da mora policija ob utemeljeni pritožbi, obravnavani na senatu, ali ko je ravnanje policista v pomiritvenem postopku ocenjeno kot neskladno s predpisi, pisno poročati o sprejetih in izvedenih ukrepih v 30 dneh po končanem pritožbenem postopku.

Ministrstvo za notranje zadeve nima pristojnosti glede določitve ukrepov, ki jih policija v primerih utemeljenih pritožb izvede proti policistom.

Policist, ki je omenjeno zadevo obravnaval, je v skladu s pravili policije prejel opozorilo. Prav tako je vodstvo policijske postaje sprejelo sistemske ukrepe za zagotovitev doslednega spoštovanja določb zakona o kazenskem postopku in zakona o prekrških glede obravnave tovrstnih prekrškov in kaznivih dejanj, so pojasnili.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Vsi policisti spet seznanjeni z usmeritvami v podobnih primerih

Kot so na ministrstvu še dodali, bodo ob tem vsi policisti znova seznanjeni z usmeritvami za enotno ukrepanje pri obravnavi prekrškov ali kaznivih dejanj z elementi sovražnosti oziroma nestrpnosti.

Senat notranjega ministrstva je pred kratkim ugodil pritožbi knjigarne Mariborka v zvezi z delom policista ob prijavi homofobnih napadov. Senat je potrdil, da je policist v postopku neprimerno komuniciral in da je ob obravnavi opustil dolžno ravnanje po zakonu.

Pritožba Mariborke se je nanašala na delo vodje patrulje, ki se je odzvala na enega od klicev na pomoč junija lani, ko je bila knjigarna Mariborka dnevno tarča verbalnih napadov. Ti so nato prerasli tudi v poskus fizičnega napada na zaposlene, ker je imela knjigarna v znak podpore boja za enakopravnost manjšin v družbi in kot prostor svobodnega dialoga za vse na pročelju izobešeno mavrično zastavo.