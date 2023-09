Poškodbe glave velik izziv tudi za zdravstveno osebje

V nadaljevanju preberite:

Poškodbe so vodilni vzrok smrti otrok in mladih odraslih, pri čemer jih je kar 30 odstotkov posledica poškodbe glave, smo slišali na strokovnem srečanju, ki je potekalo v četrtek in petek v Dobrni in so se ga udeležili vsi poklicni profili strokovnjakov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem in rehabilitacijo ljudi, ki so utrpeli poškodbe glave. Predstavljeni so bili tudi konkretni primeri iz prakse in izidi zdravljenj.