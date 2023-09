Markeš: Mislim, da bo moralo vprašanje zdravstva pristati na referendumu

Delova komentatorjainsta poplave in obnovo Slovenije postavila v začasen oklepaj in se vrnila k zimzeleni temi politike v zadnjih letih, k področju zdravstva in obljubljenih reform.

Markeš je mdr. prepričan, da ima Robert Golob zanimive karakterne poteze. Ko mu nekdo prinese neko rešitev dobesedno na mizo, se obnaša, kot da ne obstaja. Lahko se zgodi, da se bodo stvari premikale iz mandata v mandat, na koncu bodo lahko triumfirali neki lobiji.

Ob koncu pogovora sta se lotila tudi Anžeta Logarja in velikih besed o morebitnih novih manevrih na desnici. Markeš je prepričan, da je Logar le rezervni igralec, ki v nobenem primeru ne more redefinirati prostora na desni. »Če ne bo ostal rezervni igralec, bo videl, kaj je to pogrom na celi črti,« je prepričan.

Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist

»Robertu Golobu se v vlogi ministra za zdravje izteka čas poslovodečega na zdravstvenem ministrstvu,« je za iztočnico pogovora povedal Žerdin. »Na mizo bo potrebno dati ime osebe, ki bo ta resor vodila. Je to, da se Golobu ta druga služba izteka, dobro ali slabo, glede na to, da še nimamo imena tistega, ki bi to funkcijo prevzel?«

»Da bi zdaj naslovili kritiko na strateški svet, četudi se že kažejo obrisi, da bi jo lahko, trenutno ni pametno. Naj najprej pošteno izkaže svoje namere in izrazi svoj potencial, potem pa bomo kritizirali ali pa ne. Je pa Glas ljudstva kot najbolj reprezentativna skupina poznavalcev in političnih aktivistov za področje zdravstva že izdelal in predložil zakon, ki je konkurenca temu, kar obljublja vlada,« opozarja Markeš. »Glas ljudstva je določil prioritete, od katerih sta dve jasno prepoznani in kažeta na akutni značaj dogajanja. Prva je ta, da je v Sloveniji, kot pravi Keber, 150.000 ljudi brez osebnega zdravnika, kar je potrebno reševati urgentno.«

»Težava te številke je, da narašča s hitrostjo 1000 do 2000 na mesec,« doda Žerdin.

»Drug problem so čakalne vrste za bolezni, za katerimi ljudje umirajo ali so nepopravljivo poškodovani. Slišati je, da strateški svet teh dveh problemov ne bo naslavljal, a pustimo se presenetiti. Slišati je tudi, da bo posegel v določene sfere zobozdravstva, denimo na področje zobnih vsadkov, ne pa tudi v takojšnjo, urgentno dostopnost do osebnega zdravnika in področje čakalnih vrst,« opozori Markeš. »Še več, reševanje zdravstva sistematizira v naslednji mandat, do leta 2026 ali 2028. Verjetno v nekaterih segmentih drugače ne gre, a zakaj potem krizni, urgentni zakon, intervencijski zakon, ko se je Loredan odločil poriniti v intervencijo pol milijarde evrov, vsaj rečeno je bilo tako. Spet je mnogo razlogov za nelagodje. Pri ministru Loredanu so bila korupcijska tveganja vgrajena že v izhodišče, na koncu se je pokazalo, da je to res. Kot so stvari postavljene sedaj, ne kažejo nujno na voljo ali sposobnost rešiti problem.«

»Je poteza Glasa ljudstva nekaj, kar spreminja pravila igre, ali gre zgolj za politično gesto?« nadaljuje Žerdin. »Zakon, ki so ga pripravili, je odslej na voljo poslanskim skupinam, ki ga lahko vložijo, sicer pa ga bo mogoče v proceduro poslati s podpisi 5000 državljanov.«

»To, da zahtevaš dostop do osebnega zdravnika in odpravo čakalnih vrst, je pravilno, je tisto, kar je potrebno nasloviti. Glas ljudstva je glas vpijočega v puščavi. To, da se nihče, niti premier, ne odziva na dr. Trampuža, kaže na to, da imamo opraviti bodisi z lobiji, ki delujejo v ozadju, bodisi z zamerami, ki delajo določene skupine strokovnjakov nekompatibilno,« je prepričan Markeš.

»Robert Golob ima izredno zanimive karakterne poteze. Ko mu nekdo prinese neko rešitev dobesedno na mizo, se obnaša, kot da ne obstaja. Eno leto smo mu pripovedovali o Loredanu in ga je leto dni branil ter zatem naenkrat odpisal. Zdaj mu spet pripovedujemo kot civilna družba, kaj je potrebno narediti, in to spet ignorira. Spet je tisto ... Pustite nas do takrat in takrat in boste videli. Pustite nas do oktobra in bomo dali predlog ministra. In ko bo dal predlog ministra ... Pustite mu eno leto dela ... Nakar se bo zgodilo nekaj zanimivega. Ko ne vemo, kaj je ime igre, se oglasi predsednica države in reče, veste, problem zdravstva pa ne bo rešen v enem mandatu. Od kod ji to vedenje? Od kod ta podpora zavlačevanju? Tako kot je vedno bilo, se bodo stvari premikale iz mandata v mandat, na koncu bodo lahko triumfirali neki lobiji. Vsaj doslej je bila takšna praksa. Mislim, da bo moralo vprašanje zdravstva pristati na referendumu, da ljudje odgovorijo, kakšno zdravstvo želijo.