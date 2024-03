Poslanci bodo lahko pokazali, ali so zavezani potrebam ljudi

Danes bodo v državnem zboru obravnavali predlog novele Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki so ga pripravili v Glasu ljudstva in ga v zakonodajni postopek vložili s podporo več kot 6700 volivk in volivcev. V Levici in SD so že napovedali podporo.

Predstavniki Glasu ljudstva pred tem dogodkom, danes ob 11.30 vabijo na Trg republike, kjer bo potekala tudi »opozorilna akcija«. Trg republike bodo namreč spremenili v največjo zdravstveno čakalnico in izvoljene predstavnike še na ta način spomnili na njihovo odgovornost in izpolnjevanje predvolilnih zavez.

V Glasu ljudstva navajajo, da bodo lahko poslanci vladne koalicije z današnjim glasovanjem o njihovem predlogu pokazali, ali so zavezani potrebam ljudi, ali pa bodo še naprej dopuščali, da naše zdravstvo usmerjajo interesi kapitala. »Ukrepajte, preden bo prepozno in ustavite dvoživke, ki spodjedajo naš zdravstveni sistem,« pozivajo.

Vlada je sicer decembra lani za reševanje razmer v zdravstvu sprejela interventni zakon, ki pa se po mnenju Glasu ljudstva ne dotika ključnih vprašanj v zdravstvu in je premalo ambiciozen, vsaj glede ohranjanja in vzdržnosti javnega zdravstvenega sistema.

Zato so pripravili svoj predlog, ki bo torej obravnavan danes in prinaša: dostop do izbranega osebnega zdravnika za vse zavarovance (administrativne razbremenitve in kadrovske okrepitve celotnih ekip družinske medicine ter 10-odstoten dvig minimalnega števila pacientov na posameznega zdravnika v primarnem zdravstvu), omejitev dvojnih praks in prvi korak k izkoreninjenju dvoživkarstva (določitev začasnih delovnih normativov za zdravnike in zdravnice na sekundarni ravni, na podlagi dejansko opravljenega dela in prevetritev dovoljenj za popoldansko delo, nagrajevanje zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, ki normative presegajo), omejitve in jasne kriterije za podeljevanje koncesij, pripravo akcijskih načrtov za skrajševanje čakalnih vrst v sodelovanju z javnimi zavodi, ki kot izvajalci odgovarjajo za uspešno izvedbo načrtov.

Na ministrstvu za zdravje menijo, da predlog novele zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema zasleduje podobne cilje, kot so si jih zastavili sami. Vsi se zavzemajo za bolj dostopen in kakovosten javni zdravstveni sistem, a pot do tja na ministrstvu vidijo drugače kot iniciativa. Na ministrstvu verjamejo, da bodo večino ciljev lahko uresničili skozi ukrepe, ki so predvideni v uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in v obsegu sredstev za leto 2024.