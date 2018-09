Pred mariborskim sodiščem shod v podporo Šišku

»Ustavni red rušijo drugi«

V priporu že drugi teden

Maribor - Pred mariborskim okrožnim sodiščem se je zbralo nekaj deset podpornikov vodje Štajerske vardeki se nahaja v priporu v bližnjem zaporu. Prepričani so, da se Šiška preganja po krivici, in napovedujejo nadaljevanje shodov, vse dokler ne bo znova na prostosti.»Za koga? Za Šiška!« je pred sodiščem vzklikalo okoli 50 ljudi z zastavami Slovenije in Gibanja Zedinjena Slovenija.Kot je dejala sopredsednica omenjenega gibanja, zahtevajo, da sodišče Šiška izpusti iz pripora. »Ker proti njemu nimajo nobenega dokaza, da bi storil kakršno koli kaznivo dejanje. Nikoli in nikakor pa ni nakazoval ali ščuval k nasilnemu rušenju ustavnega reda. Veliko je drugih ljudi v državi, ki dejansko rušijo ustavni red, medtem ko Šiško tega nikoli ni delal in nikoli ni rekel, da bi to delal,« je dejala.Po njenih besedah bodo s takšnimi shodi nadaljevali vsak petek. »Ne bomo odnehali, dokler ga ne izpustijo iz pripora,« je zatrdila, prepričana, da imajo vedno več podpornikov.Predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija in kandidat na zadnjih predsedniških volitvah Šiško je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora. Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav z zborovanja t. i. Štajerske varde na začetku meseca v bližini Apač razvidno, da je pozival k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države. V priporu je od sredine prejšnjega tedna.